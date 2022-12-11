. Скоро будут съемки комедии “Танцуй, Селедка!” с Александрой Бортич

Стало известно, что ведется подготовка к съемке комедийного фильма под забавным названием “Танцуй, Селедка!”. Съемки пройдут в Краснодарском крае, в Туапсинском районе. В главной роли будут Александра Бортич и Павел Майков.





Раскрыли немного информации по сюжету. Во главе истории будет извечная проблема отношений детей и родителей. Молодая героиня по имени Жанна вынуждена будет покинуть Москву и вернуться в родной город.

Причина возвращения - смерть отца, которого она не видела около двадцати лет. Девушка планирует похоронить отца и затем вернуться в Москву. Но все идет не по плану. Внезапно отец оживает и просит провести вместе с ним один последний день. Тут и начнется все самое интересное.





Фильм планируется выпустить в жанре черной комедии. Если у режиссера получится грамотно реализовать все задуманное, то может получится довольно интересная кинокартина. Однако, это мы узнаем уже после официального релиза.

Режиссером фильма выступает Александра Лупашко, продюсер - Сергей Сельянов. Разработкой занимается компания СТВ. Релиха запланирован на 2023 год.