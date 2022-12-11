. СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами или ее дату выхода придется перенести
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СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами или ее дату выхода придется перенести

СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами или ее дату выхода придется перенести


На этой неделе была объявлена дата релиза Diablo IV — игра должна выйти на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в первой половине 2023 года — 6 июня. Но далеко не все разработчики, которые работают над проектом, уверены, что проект выйдет в срок. Об этом сообщил портал The Washington Post, ссылаясь на сотрудников Blizzard.

На The Washington Post вышел материал, в котором журналисты собрали мнения от ряда неназванных разработчиков в Blizzard, связанных с Diablo IV. Некоторые детали из этого материала:



Релиз Diablo IV уже несколько раз переносили внутри студии.



Авторы Diablo IV не уверены, что смогут выпустить игру в срок. Отмечается, что это возможно в случае существенных переработок, но никак не в обычном графике.



Создатели Diablo IV считают, что виновато в постоянных задержках игры неэффективное руководство.



Поговорившие с The Washington Post разработчики отметили, что не хотели бы вырезать существенный контент из игры к релизу, но это может потребоваться сделать, чтобы успеть в назначенный срок. При этом, велика вероятность, что на старте игра может страдать техническими проблемами — времени на оптимизацию недостаточно.



Blizzard поощряет различными бонусами сотрудников за переработки. Сами переработки можно считать добровольными, но разработчики прямо говорят, что когда часть команды трудится сверхурочно они просто не могут позволить себе покидать рабочее место в тот момент, когда завершается рабочий день.



В Blizzard большая текучка кадров, журналисты рассказывают, что в некоторых командах, которые трудятся над определенными аспектами игры, за время разработки Diablo IV успевало сменить до половины штата (например, из 20 сотрудников остались только 10 «старичков»).

В том же материале журналисты пишут, что Blizzard явно уже не планирует давать разработчикам дополнительное время, чтобы закончить Diablo IV. Говорится, что игра точно выйдет 6 июня после множества внутренних переносов, больше времени не дадут.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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