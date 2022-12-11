. Срок выплаты долгов туристам по аннулированным путевкам предложат опеределить правительству
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Срок выплаты долгов туристам по аннулированным путевкам предложат опеределить правительству

Срок выплаты долгов туристам по аннулированным путевкам предложат опеределить правительству

Если туроператорам дадут возможность отсрочить возврат туристам платы за аннулированные до 24 февраля туры, то срок, в течение которого туроператоры должны будут выполнить свои обязательства, установит Правительство. Этот следует из поправок, которые планируют рассмотреть в Госдуме, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

На одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы планируют рассмотреть поправки, внесенные депутатами Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Согласно им, Правительство получит право предоставить туроператорам отсрочку выплат по заключенным до 24 февраля договорам, исполнение которых по объективным причинам оказалось невозможным, писал ранее глава комитета Сангаджи Тарбаев.

Дату, до которой туроператорам нужно будет выполнить свои обязательства и выплатить туристам деньги за несостоявшиеся поездки, определит Правительство своим подзаконным актом, пояснила Наталья Костенко. Она напомнила, что действующая отсрочка по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года, предусмотрена постановлением Правительства.

По словам депутата, сейчас доходы отрасли резко упали, и туроператоры не всегда могут найти средства, чтобы погасить долги.​ «Государство должно подставить туроператорам плечо», — добавила она.

Туристы смогут выбрать другие варианты — поменять тур на аналогичный или перенести изначально запланированную поездку, если это будет возможно.

Полный текст статьи будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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