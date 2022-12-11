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Стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue

Стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter BlueПродажу подписок Twitter Blue перезапустят 12 декабря

Продажа подписок Twitter Blue в социальной сети Twitter будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

Как уточнили в организации, подписчики получат среди прочего возможность редактировать публикации, загружать видео с разрешением 1080p. Кроме того, система будет ставить синюю галочку после проверки учетной записи. «Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник — подпишитесь в веб-версии», — уточнили специалисты.

Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает доступ к премиум-функциям, позволяющим настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, отложил перезапуск подписки Twitter Blue. В конце октября стало известно, что Маск завершил сделку по покупке соцсети. Бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству.

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По материалам: lenta.ru

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