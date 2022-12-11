. Стаса Барецкого избили в Петербурге

Шоумен Стас Барецкий госпитализирован после побоев и ограбления в Петербурге

После побоев и ограбления в Санкт-Петербурге госпитализирован шоумен Стас Барецкий. Об этом пишет Telegram-Канал «78 Новости».

Утверждается, что 50-летнего артиста в ночь на 11 декабря избили и ограбили у клуба в центре города. Уточняется, что у Стаса Барецкого отобрали телефон и 120 тысяч рублей.

Подробности о состоянии госпитализированного шоумена и сути конфликта пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что калининградского бизнесмена Владимира Семенова приговорили к обязательным работам за избиение актера Павла Прилучного. В ходе судебного процесса действия мужчины, избившего звезду «Мажора», переквалифицировали со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».