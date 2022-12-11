. Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
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Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом

Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
Певица Светлана Лобода поделилась фото со Святой Земли. С весны этого года многие звезды, блиставшие некогда на российской сцене, полюбили выступать в Израиле. Дело в том, что туда эмигрировали многие россияне, и заработать там стало проще – русскоязычные концерты теперь здесь проходят чуть ли не каждый день.
Вот и Светлана Лобода, называвшая себя «Певицей номер один в России», прилетела на Землю Обетованную. Она прошлась по святым местам, побывала у Стены Плача и фотоотчет выложила в Telegram. «Сегодня мини-концерт. Площадка не совсем наша, небольшая… давно все раскуплено. Будем сегодня в тесноте. Но будет хорошо, я надеюсь. И уже планируем большой концерт весной в Израиле!!!» - сообщила певица.
В Израиле теперь живет и Алла Пугачева, преемницей которой некогда возомнила себя Лобода. И наверняка Примадонна посетит концерт украинской певицы либо встретится на нейтральной территории.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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