. Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

С помощью точных прогнозов карт Таро каждый сможет получить точные прогнозы на грядущую неделю декабря и не упустить своей удачи. Подсказки старших Арканов станут хорошим подспорьем для Знаков Зодиака и придадут уверенности в решении насущных вопросов.

2022 год плавно подходит к завершению, и эта неделя декабря обещает быть насыщенной на события. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям Зодиакальных созвездий прислушаться к раскладам карт Таро, чтобы определиться с планами и обойти стороной проблемы на пути к личному счастью.

Овен





Аркан «Отшельник» говорит об уединении и отсутствии суеты. Овнам важно определиться с дальнейшими планами и целями, расставить приоритеты и браться за дела с полной уверенностью в своей правоте.

Карта «Влюбленные» всегда указывает на скорые перемены в жизни. Этот Аркан призывает Овнов сделать серьезный выбор, оставить позади сомнения и тревоги, чтобы ничто не мешало привлекать в жизнь счастье и идти к своей мечте.

Аркан «Верховная жрица» говорит о том, что Овнам важно прислушиваться к себе и подмечать знаки судьбы. С их помощью удастся обрести покой и найти путь к счастью, а также обойти стороной ловушки и препятствия.

Телец





Позитивный Аркан «Солнце» сулит Тельцам отличное начало недели и отсутствие препятствий. Представители Знака могут смело приниматься за намеченные дела и не бояться проблем — сила воли, уверенность и позитивный настрой помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Карта «Дурак» говорит о счастливой случайности и везении, однако при этом Тельцам нельзя забывать о разумной осторожности. Умение принимать взвешенные решения и не рисковать понапрасну обеспечат счастливое будущее.

Карта «Правосудие» символизирует честность и непредвзятость. По этому Аркану Тельцы получают результаты своей работы, которые могут быть не только позитивными. Представителям Знака, если они ошиблись, предстоит провести серьезную работу над ошибками.

Близнецы





Открывает неделю Аркан «Колесница», который призывает Близнецов действовать без промедления. Настала пора сделать завершающие шаги к своей цели и получить достойную награду за свои труды.

Карта «Солнце» говорит о возможности взять паузу и насладиться тишиной, а также указывает на отсутствие преград. Близнецы вольны распоряжаться жизнью на свое усмотрение: взять отпуск или же приняться за новые проекты и быстро достичь новых успехов.

Завершает неделю Аркан «Дьявол», цель которого — предупреждение. Близнец могут попасть в сложную ситуацию из-за собственной недальновидности, поэтому им важно быть бдительными и осторожными. Потакание слабостям и дурным привычкам не приведут ни к чему хорошему.

Рак





Карта «Дьявол» призывает Раков бороться с дурными привязанностями и не упускать возможности развиваться духовно. Совет Аркана — управлять своей судьбой и не поддаваться на провокации и соблазны.

Карта «Смерть» символизирует необходимое обновление. Ракам пора понять, что прошлое лишь тормозит развитие, а значит, пора обновить энергетику и следовать за своей мечтой. Не зайти в тупик поможет извлечение ценных уроков из прошлых промахов.

Аркан «Умеренность» призывает Раков к осторожности. По этой карте важно следовать правилам и оценивать каждое действие, чтобы не оступиться в шаге от победы. Умение слышать свой внутренний голос также убережет от досадных ошибок.

Лев





Аркан «Правосудие» значит, что в начале недели Львы столкнутся с испытаниями и соблазнами, способными сбить с верного пути. Карта призывает представителей Знака опираться на свои лучшие качества и делать правильные выводы в сложившихся обстоятельствах.

Карта «Звезда» символизирует успех и исполнение желаний. По этому Аркану нет причин для беспокойства, а значит, можно смело идти в выбранном направлении и привлекать позитивные перемены силой мысли.

В конце недели по карте «Иерофант» у Львов будет время для того, чтобы расставить приоритеты, отказаться от устаревших планов, а также найти опору и подмогу. Честность и воспитание лучших черт характера уберегут от множества проблем.

Дева





По карте «Императрица» Дев ждут позитивные перемены и события. Аркан предупреждает о том, что быстрых результатов ждать не стоит, однако бросать начатого нельзя — в скором времени представители Знака поймут, что все делают правильно.

Карта «Дьявол» сулит проблемы, если Девы будут преследовать сразу несколько целей, а также потакать дурным привычкам. Уверенность, следование планам и умение обходить стороной негативно настроенных людей уберегут от множества проблем.

Аркан «Император» завершает неделю, призывая Дев не терять бдительность. По этой карте представители Знака смогут обрести поддержку со стороны влиятельного человека, показать себя с лучшей стороны и достичь головокружительных успехов в короткий срок.

Весы





В начале недели по карте «Дьявол» Весов ждут трудности. Аркан говорит о необходимости соблюдать осторожность, чтобы не оступиться из-за потакания слабостям и сиюминутным прихотям.

Аркан «Верховная жрица» призывает Весов действовать осмотрительно и не торопиться с решениями. В неоднозначных ситуациях на помощь придет интуиция — внимание к предчувствиям не раз выручат при принятии ответственных решений.

Завершает неделю одна из самых позитивных карт — «Мир». Весам улыбнется удача, а значит, нет причин для беспокойства. Аркан символизирует путь, свободный от препятствий, новые возможности и долгожданное обретение внутренней свободы.

Скорпион





Первая карта расклада «Колесница» говорит о том, что Скорпионы преуспеют в делах, если не будут останавливаться на полпути и сомневаться в себе. По этому Аркану удача на стороне честных и трудолюбивых представителей Знака, а значит, впереди ждет успех.

Аркан «Суд» означает долгожданное разрешение сложной ситуации. По этой карте Скорпионам не составит труда поставить точку в затянувшемся деле, отстоять свою правоту и поставить на место обидчиков. Главное — помнить о честности.

Завершение недели, судя по карте «Мир», будет позитивным. Карта символизирует долгожданные успехи, возможность завершить ссоры и конфликты, а также исполнить заветные мечты. Скорпионам важно помнить о честности и ответственности, чтобы привлечь в жизнь счастье.

Стрелец





Аркан «Суд» символизирует завершение и освобождение. Это значит, что Стрельцы смогут поставить точку в сложной ситуации и выйти победителями из спора. Совет Аркана — поступать честно и непредвзято, чтобы не оступиться в шаге от долгожданной победы.

Стремительные успехи символизирует карта «Колесница», которая выпадает на середину недели. Это значит, что Стрельцам придется потрудиться и приложить усилия, чтобы прийти к цели и получить достойную награду.

Карта «Император» говорит о карьерном росте и налаживании отношений как в деловой среде, так и в семье. По этому Аркану важно помнить о честности и не забывать о том, что путь к счастью требует работы в том числе и над собой.

Козерог





В начале недели по карте «Башня» Козерогов ожидают неизбежные перемены. Аркан символизирует освобождение, а значит, нет смысла противиться происходящим событиям. Пыль уляжется, и представители Знака смогут понять, что все складывается наилучшим образом.

Карта «Повешенный» говорит о том, что Козероги поспешили или переоценили свои силы. Совет Аркана — отвлечься от дел и переключить внимание, чтобы отдохнуть и найти новый способ достижения поставленных задач.

Карта «Иерофант» завершает неделю, призывая Козерогов не лениться и на выходных. Настала пора составить список дел, чтобы завершить 2022 год успешно и не упустить из виду ничего важного и требующего внимания.

Водолей





Эта неделя, судя по раскладу, обещает быть позитивной. Карта «Императрица» сулит перемены к лучшему, однако торопить время не нужно. Вдумчивая работа и внимание к деталям уберегут от досадных промахов.

Карта «Сила» говорит о том, что у представителей Знака есть силы и знания, чтобы преодолеть временные трудности. По этому Аркану успех не заставит себя ждать, если не опускать рук и надеяться на лучшее.

В конце недели по карте «Колесо фортуны» Водолеи будут вовлечены в круговорот событий, повлиять на которые сразу же не получится. Аркан призывает не спешить с выводами, чтобы не оступиться.

Рыбы





Карта «Колесница» призывает Рыб не медлить и воплощать в жизнь смелые идеи. Аркан символизирует успех, однако прийти к нему не получится, если халатно относиться к работе и переоценивать свои силы.

Первой карте расклада вторит и следующая. Аркан «Иерофант» означает, что Рыбам нельзя отвлекаться от первоочередных целей и надеяться на волю случая. Кроме того, карта сулит полезные знакомства и помощь со стороны.

Аркан «Колесо фортуны» призывает Рыб к спокойствию. Некоторые из событий могут пойти не по плану, но переживать не стоит. Со временем представители Знака поймут, почему события развиваются таким образом, и смогут предпринять верные шаги к решению сложившихся обстоятельств.