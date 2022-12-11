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Twitter увеличит максимальное количество символов в постах

Twitter увеличит максимальное количество символов в постахМаск подтвердил, что Twitter увеличит максимальное количество символов в постах до 4 тысяч

Американский предприниматель, новый владелец Twitter Илон Маск ответил на вопрос пользователя о том, планируется ли в социальной сети увеличить максимальное количество символов в постах. В сообщении, опубликованном в Twitter, он подтвердил эту информацию.

«Это правда, что Twitter собирается увеличить количество символов в постах с 280 до 4000?» — спросил у Маска юзер. «Да», — ответил ему предприниматель.

Ранее стало известно, что в Twitter начали удалять фейковые аккаунты. В частности, речь шла о страницах, распространяющих спам, и мошеннических профилях.

В конце октября Маск стал новым владельцем Twitter. Он объяснил решение о покупке соцсети желанием помочь человечеству. Как подчеркнул бизнесмен, он считает важным для цивилизации существование одной интернет-платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре стало известно, что предприниматель уволил почти половину сотрудников компании и запретил остальным работать из дома.

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По материалам: lenta.ru

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