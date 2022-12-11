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В Курской области заявили о тренировке народных дружин на площадках ЧВК «Вагнер»

В Курской области заявили о тренировке народных дружин на площадках ЧВК «Вагнер»Глава Курской области Старовойт: народные дружины тренируются на площадках ЧВК «Вагнер»

Курские народные дружины тренируются на площадках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил в ходе интервью телеканалу Совета Федерации губернатор Курской области Роман Старовойт. Запись беседы доступна в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор сообщил, что с начала спецоперации на Украине в добровольные народные дружины вступили более двух тысяч человек. Как уточнил Старовойт, дружинниками становятся бывшие военнослужащие, которые прошли горячие точки и имеют боевой опыт, но по тем или иным причинам не смогли убыть в войска в виде добровольцев или по частичной мобилизации. По его словам, эти люди проходят подготовку на площадках ЧВК «Вагнер».

Старовойт добавил, что на фоне роста уровня угрозы полномочия членов дружины расширили. Отмечается, что если раньше дружинники занимались только патрулированием улиц и охраной объектов критической инфраструктуры, то теперь они могут участвовать в тушении пожаров и ликвидации последствий природных катаклизмов. Их инструктаж проходит под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД и Минобороны, подчеркнул губернатор.

В середине ноября Старовойт сообщал, что создание добровольной дружины в Курской области идет полным ходом. Тогда же он поблагодарил создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за консультативную помощь по работе с добровольцами в регионе.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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