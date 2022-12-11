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В Курской области запретили запуск фейерверков до конца января

В Курской области запретили запуск фейерверков до конца января

Власти Курской области приняли решение запретить продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности жителей региона, сообщил Старовойт. «В регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», — написал он.

Губернатор выразил надежду на понимание и на то, что жители ответственно отнесутся к общей безопасности. «А мы совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий будем держать этот вопрос на контроле. Предпримем все необходимые меры для реализации установленного запрета», — подчеркнул Старовойт.

Как писала «Парламентская газета», после начала спецоперации на Украине в приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности. Его ввели в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Севастополе и некоторых частях Крыма.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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