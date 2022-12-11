. В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти

В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефтиГенсек ОПЕК аль-Гайс: соглашение играет важнейшую роль в развитии мирового рынка нефти

Соглашение ОПЕК+ спустя шесть лет после его заключения 10 декабря 2016 года играет важнейшую роль в развитии мирового рынка нефти и обеспечении энергетической стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, его слова приводятся на сайте организации.

«Шесть лет спустя она продолжает играть ключевую роль в поддержании стабильности на рынке, необходимой для роста и развития, а также в привлечении необходимых инвестиций в энергобезопасность», — заявил генсек.

Аль-Гайс подчеркнул, что соглашение, заключенное между странами-членами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в организацию, стало основой для взаимодействия 23 нефтедобывающих стран на основе взаимного уважения, доверия и диалога.

По его словам, приверженность участников ОПЕК+ принципам стабилизации рынка нефти особенно ярко проявилась в период его резкого сокращения на фоне пандемии коронавируса. Совместными усилиями поддерживался процесс восстановления, что было признано на уровне мировых правительств и международных организаций.

Ранее стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти отказалась менять политику после введения странами G7 и Европейского союза (ЕС) потолка цен на российскую нефть.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ
Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
Dead Cells получит коллаборацию с легендарной Castlevania в новом DLC
Dead Cells получит коллаборацию с легендарной Castlevania в новом DLC
Скоро будут съемки комедии “Танцуй, Селедка!” с Александрой Бортич
Скоро будут съемки комедии “Танцуй, Селедка!” с Александрой Бортич
Стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue
Стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue
В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под Артемовск
В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под Артемовск
На выставке в США оценили стоимость самой дорогой картины сына Байдена
На выставке в США оценили стоимость самой дорогой картины сына Байдена
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 08.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 08.12.2022
Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Новый 2023 год: что подарить на праздник тем, кто родился в год Кролика
Новый 2023 год: что подарить на праздник тем, кто родился в год

Топ на сегодня

Запад обвинили в попытке вбить клин между Россией и Арменией
Запад обвинили в попытке вбить клин между Россией и Арменией
Василиса Володина рассказала, когда стоит бояться страшных пожаров
Василиса Володина рассказала, когда стоит бояться страшных пожаров
В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерам
В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерам
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022

Еще по теме

В ОПЕК заявили об отказе от конкуренции с Россией
Новак: Договоренность по сокращению добычи нефти ускорит стабилизацию
Саудовская Аравия надеется прийти к согласию с РФ по сделке ОПЕК+ до ноября
Рыночная доля ОПЕК находится на хорошем уровне, считает глава Минэнерго ОАЭ