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Жёлтый костюм и розовые коридоры: как выглядели бы фильмы о Бэтмене, если бы их снимал Уэс Андерсон

Жёлтый костюм и розовые коридоры: как выглядели бы фильмы о Бэтмене, если бы их снимал Уэс Андерсон

Культовые режиссёры отличаются друг от друга своим неповторимым и ярким стилем. Поэтому один и тот же фильм, снятый разными людьми, может выглядеть как два разных произведения. и сейчас у нас появилась возможность посмотреть, как это могло бы выглядеть. На помощь приходят нейросети. Сегодня мы покажем вам, как выглядели бы фильмы о Бэтмене в мире Уэса Андерсона.

Каким был бы Бэтмен в мире Уэса Андерсона

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Женщина-кошка

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«As directed by» — проект итальянца Джорджио Ансельми. Бэтмен — не единственная его работа автора, у него целый проект, посвящённый известным фильмам, снятым другими режиссёрами. Например, «Броненосец Потёмкин», снятый Майклом Бэем, или «Властелин Колец » в стиле Хаяо Миядзаки.

Джокер

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Бэтмен и Джокер

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Бэтмобиль

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Стиль Уэса Андерсона узнаваем: это винтаж, симметрия и особая цветовая гамма. В данных артах это очень показательно.

Бэт-сигнал

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Харви Дент или Двуликий

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Похоже на лечебницу Аркхем

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К сожалению, автор не уточняет, какие именно запросы он вводил, и поэтому некоторые арты становятся визуальными загадками. Остаётся лишь предполагать, что это за здание.

Симметричный коридор

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Бэтмен на крыше

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А здесь вы можете увидеть, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк.

# Интересное
По материалам: twizz

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