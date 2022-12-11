Жёлтый костюм и розовые коридоры: как выглядели бы фильмы о Бэтмене, если бы их снимал Уэс Андерсон
Культовые режиссёры отличаются друг от друга своим неповторимым и ярким стилем. Поэтому один и тот же фильм, снятый разными людьми, может выглядеть как два разных произведения. и сейчас у нас появилась возможность посмотреть, как это могло бы выглядеть. На помощь приходят нейросети. Сегодня мы покажем вам, как выглядели бы фильмы о Бэтмене в мире Уэса Андерсона.
Каким был бы Бэтмен в мире Уэса Андерсона
Женщина-кошка
«As directed by» — проект итальянца Джорджио Ансельми. Бэтмен — не единственная его работа автора, у него целый проект, посвящённый известным фильмам, снятым другими режиссёрами. Например, «Броненосец Потёмкин», снятый Майклом Бэем, или «Властелин Колец » в стиле Хаяо Миядзаки.
Джокер
Бэтмен и Джокер
Бэтмобиль
Стиль Уэса Андерсона узнаваем: это винтаж, симметрия и особая цветовая гамма. В данных артах это очень показательно.
Бэт-сигнал
Харви Дент или Двуликий
Похоже на лечебницу Аркхем
К сожалению, автор не уточняет, какие именно запросы он вводил, и поэтому некоторые арты становятся визуальными загадками. Остаётся лишь предполагать, что это за здание.
Симметричный коридор
Бэтмен на крыше
А здесь вы можете увидеть, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк.