. Зимнее солнцестояние 2022: дата, важные традиции и приметы, ритуалы

День зимнего солнцестояния – это особая дата для многих народов. В России он также имеет большое значение, ведь еще наши предки заметили, что он самый короткий день в году и имеет большую магическую силу.

День зимнего солнцестояния в 2022 году, точная дата





Астрономы высчитали, что в 2022 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 18:58 по московскому времени. То есть ночь с 20 по 21 декабря будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким.

В настоящее время на севере Солнце находится в самом низком положении на небе, то есть ближе всего к горизонту. А потому дает меньше всего света за весь год.

Народные приметы, традиции и ритуалы на Зимнее Солнцестояние 2022

Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей.

Когда на улице темнело – на центральной площади разжигали большой ритуальный костер. Тем самым, люди помогали родиться новому Солнцу. Поддерживали, так сказать, его силы пламенем.

А какие есть обряды и важные традиции? Наши предки были уверены, что день зимнего солнцестояния был наполнен особой магией, использовать которую нужно было в благих целях. Поэтому устраивались специальные традиционные обряды.

1. Семя намерения

В цветочном магазине покупаете семя любого растения, приносите домой, кладете в смоченную водой тряпочку и шепчете слова старинного заговора:

«Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (что вы хотите сделать в следующем году, например, купить квартиру), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь».

После этого пересаживаете отросток в горшок и поливаете каждый день в течение недели. Весной же пересаживаете семя под любое не засохшее дерево и ждете… Древние славяне утверждали, что через месяц желание должно сбыться.

2. Исцеляющая ванна

Наберите полную ванную воды, зажгите свечи и потушите основной свет. Ложитесь туда, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте все ваши негативные потоки в физическом смысле. Представили? Сожмите их сильно-сильно в кулаки и выбросите вон. Через некоторое время по телу пойдет тепло, станет легче на душе. Только после этого можно спустить воду, при этом нужно все еще лежать и представлять, что вместе с ней утекает все плохое.

3. Заветное желание

Вспомните свое самое заветное желание. Напишите его на чистой бумаге и сверните лист в трубочку. Далее зажгите свечу и подожгите листок с одного конца. Пока он будет гореть, надо произнести слова:

«Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, всё то в огне – всё то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, всё, то до высших сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да силам не забудется».

Оставшийся пепел соберите в мешочек и распылите на улице при сильном ветре. После этого желание должно сбыться.