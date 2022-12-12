. 15 необычных керамических вещиц, которые люди слепили своими руками, создав нечто уникальное и прекрасное
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15 необычных керамических вещиц, которые люди слепили своими руками, создав нечто уникальное и прекрасное

15 необычных керамических вещиц, которые люди слепили своими руками, создав нечто уникальное и прекрасное

Пробовать что-то новое никогда не поздно. Особенно, если вы находитесь в поисках своего любимого хобби. Но герои сегодняшней подборки его не только нашли, но и уже готовы делиться плодами своей усердной работы. Их источником заряда и сил стало изготовление керамических изделий. Если бы производители кружек и других штуковин из глины увидели, что творят эти люди, то они бы точно почувствовали укольчик зависти. Ведь у этих ребят и с фантазией всё в порядке, и с качественным выполнением своих работ.

Ухмылка им к лицу

Dahli_mama

Между зубами этих горшков есть дырочки, поэтому, когда кто-то поливает цветы, то они пускают слюнки. Продумано до мелочей!

«Оставьте меня в покое»

bibothebarbarian

Чаша, почти парящая в воздухе

RestEqualsRust

«Моя нижняя часть лица теперь на кружке»

violet1551

Бокальчик, который нигде не купишь

inblueviolet

«В восторге от того, как классно растеклась глазурь на подставке для ложки»

CorvidWatcher

Эта подставка выглядит как настоящий портал, который вот-вот отправит нас в параллельную вселенную! Дизайн просто космической красоты!

Рыба-кружка

vagabondfenn

«Мой первый чайничек. Очень довольна результатом!»

y-hearse

Мы уверены, что с такой необычной формой, как у этого чайника, не так то и просто найти баланс, чтобы стоять ровно. Но автор изделия отлично с этим справился. А ещё эта поделка напоминает всем, что геометрия не имеет границ, как и искусство. Наверное, поэтому творческие люди так часто играют с разными геометрическими фигурами, чтобы в итоге сотворить нечто необыкновенное и ломающее мозг.

Новенький мини-котелок с привидением

stephanroo

Журнальный столик на керамических ножках

amblp_3922

Цветник в виде человеческого лица, выполненный из пятнистой глины

sim1-ceramics

Простой карандашик для гиганта

selfinflictedhickey

Обожаю делать всякие штуковины нелепых размеров на занятиях по лепке из глины. Вот одна из моих работ с прошлого семестра.


Му!

roachthatwontdie

Ваза в форме стопы

theparkpoet

Тарелка с надписью «Дорогая Кристи, ты выйдешь за меня?»

dougierubes

А здесь мы показываем, как одна девушка из Германии мастерски превращает себя в живых кукол, повторяя лишь их образы. Ещё одно доказательство, что хобби бывают разными!

# Интересное
По материалам: twizz

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