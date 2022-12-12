. 15 необычных керамических вещиц, которые люди слепили своими руками, создав нечто уникальное и прекрасное

Пробовать что-то новое никогда не поздно. Особенно, если вы находитесь в поисках своего любимого хобби. Но герои сегодняшней подборки его не только нашли, но и уже готовы делиться плодами своей усердной работы. Их источником заряда и сил стало изготовление керамических изделий. Если бы производители кружек и других штуковин из глины увидели, что творят эти люди, то они бы точно почувствовали укольчик зависти. Ведь у этих ребят и с фантазией всё в порядке, и с качественным выполнением своих работ.

Ухмылка им к лицу

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Между зубами этих горшков есть дырочки, поэтому, когда кто-то поливает цветы, то они пускают слюнки. Продумано до мелочей!

«Оставьте меня в покое»

Чаша, почти парящая в воздухе

«Моя нижняя часть лица теперь на кружке»

Бокальчик, который нигде не купишь

«В восторге от того, как классно растеклась глазурь на подставке для ложки»

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Эта подставка выглядит как настоящий портал, который вот-вот отправит нас в параллельную вселенную! Дизайн просто космической красоты!

Рыба-кружка

«Мой первый чайничек. Очень довольна результатом!»

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Мы уверены, что с такой необычной формой, как у этого чайника, не так то и просто найти баланс, чтобы стоять ровно. Но автор изделия отлично с этим справился. А ещё эта поделка напоминает всем, что геометрия не имеет границ, как и искусство. Наверное, поэтому творческие люди так часто играют с разными геометрическими фигурами, чтобы в итоге сотворить нечто необыкновенное и ломающее мозг.

Новенький мини-котелок с привидением

Журнальный столик на керамических ножках

Цветник в виде человеческого лица, выполненный из пятнистой глины

Простой карандашик для гиганта

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Обожаю делать всякие штуковины нелепых размеров на занятиях по лепке из глины. Вот одна из моих работ с прошлого семестра.

Му!

Ваза в форме стопы

Тарелка с надписью «Дорогая Кристи, ты выйдешь за меня?»

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А здесь мы показываем, как одна девушка из Германии мастерски превращает себя в живых кукол, повторяя лишь их образы. Ещё одно доказательство, что хобби бывают разными!