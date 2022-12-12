. Александр Серов спасался бегством от журналистов
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Александр Серов спасался бегством от журналистов

Александр Серов спасался бегством от журналистов
Певец Александр Серов отказался говорить на скользкие темы. Он оказался в числе артистов, приглашенных на открытие нового концертного зала «Москва». И, понятно, попал в зону внимания журналистов, которые жаждали задать исполнителю хита «Ты меня любишь» несколько вопросов. Почему-то этот факт сильно удивил кумира миллионов конца прошлого столетия. Похоже, он считал, что все уже давно о нем забыли. И хотя внимание ему льстило, тут же принялся кокетничать: «Я небритый и помятый! Вы меня выставите в плохом свете! Точно облажаете!»  А потом даже снизошел до просьбы: «Скажите хоть что-нибудь хорошее про меня!» Но только начавшееся продуктивное общение мгновенно прервалось после вопроса о дочери Мишель, которая сначала жила в соседнем с ним доме, на участке Александра Николаевича, а потом непредсказуемый 71-летний музыкант попросил ее съехать вместе с мужем и детьми.
Позже невнятно оправдался потребностью в одиночестве после перенесенного ковида. А Мишель объяснила, что просто у папы появилась дама сердца и потому он избавился от докучливого соседства с родным человеком, чтобы строить личную жизнь в тишине и покое. Не стал распространяться на деликатную тему Серов и на этот раз. Сначала удивился: «С чего вы взяли, что я с ней ругался? Я с ней не ссорился». А потом бросился бежать от прессы с криками: «Караул! Спасите! Помогите!» — сообщает prozvezd.info.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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