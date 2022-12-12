. Алена Шишкова показала свои зубы

Модель Алена Шишкова возмущена отношением к ней. Светская львица, родившая Тимати любимую дочь Алису, больше не желает быть на вторых ролях. Более того, ей надоело, что ее не воспринимают всерьез не только в семье рэпера, где так и не позвали замуж, но даже на работе. Ее постоянно высмеивают в шоу «Наследники и самозванцы», и похоже, больше с этим блондинка мириться не намерена. Она так прямо и заявила всем, кто был в студии и смотрел программу, сидя у себя дома на диване. «Меня недооценивают всю мою жизнь, меня считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медленной, плаксивой. Мне это надоело…», – прорвало Алену в эфире канала ТВ-3. И тут же зачем-то она принялась оправдываться, сведя на нет все свое предыдущее смелое заявление. «Я настолько ранимый человек, что меня пальцем тронь — мне уже больно. Пыталась сосредоточиться на фразе «меня считают», а не «я сама». Я сказала все абсолютно от души», – начала невнятно пояснять то, что и без того всем ясно, Шишкова.Остается теперь только жалеть похудевшую чуть ли не до прозрачности красавицу, которой долгие годы приходилось мириться с наличием у любимого мужчины других женщин и сносить волевой контроль со стороны так и не ставшей по-настоящему свекровью властной Симоны Яковлевны Юнусовой. А теперь ее бывшая соперница Анастасия Решетова строит личную жизнь где-то в Дубае и даже раздобрела от свалившегося на нее счастья. А Тимати принялся окучивать искусствоведа из хорошей семьи, которого даже успел представить своей маме и наконец, по слухам, получить ее одобрение. Алена же так и остается в роли недооцененной глупенькой блондинки, над которой издеваются все, кому не лень. Так что вполне понятно ее заявление. В 30 лет пора уже научиться давать отпор всем наглецам, которые норовят обидеть.