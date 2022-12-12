. Ароматные «Николайчики»: интересный рецепт лакомства к празднику Святого Николая

Очень интересная выпечка «Николайчики», украшенная глазурью и цветными посыпками — это не только аппетитное лакомство! Она может стать и чудесным подарком ко Дню Святого Николая, 19 декабря 2022 года, для близких и друзей. Ведь так приятно получить что-то, с любовью приготовленное своими руками!

Рецепт «николайчиков» к праздничному столу, самый вкусный и простой

Вкусное печенье с медом делают не только в форме святого Николая, хотя именно на это намекает его название. Они бывают и в виде солнышка, звездочек, месяца, елочек, птичек, даже казаков и ангелов. Так что вашей фантазии есть где разгуляться!





Набор продуктов для теста:

мука — 600 г;

маргарин — 150 г;

сахар — 200 г;

яйца — 2 шт.;

яичные желтки — 2 шт.;

жидкий мед — 150 г;

молотая корица — 0,5 ч. ложки;

гвоздика — 0,5 ч. ложки;

сода — 1 ч. ложка;

сметана — 2 ст. ложки.

Что нужно для глазури:

сахарная пудра — 1 стакан;

яичный белок — 1 шт.;

лимонный сок — 0,5 чайной ложки.

Как готовить:

Рецепт классических Николайчиков

Просеиваем муку, добавляем туда соду и тертый маргарин, перемешиваем. Туда же кладем яйца, желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и мед, замешиваем тесто и оставляем его в холодильнике на всю ночь. А уже утром раскатываем тесто до толщины 0,5 см и формируем из него будущих николайчиков.

Противень смажем маслом и присыплем мукой. Положим на него смазанное взбитым яйцом печенье и будем выпекать при температуре 180°C до золотистого оттенка.

Тем временем приготовим глазурь: хорошенько взобьем белок, постепенно всыпая в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок.

Как только николайчики испекутся и немного остынут, покроем их глазурью.

Как можно добавить оригинальности лакомству:

медовое печенье можно просто посыпать сахарной пудрой;

глазурь для николайчиков может быть шоколадной;

выпечку можно украсить мармеладом, расплавленными леденцами, цукатами или специальной цветной посыпкой;

николайчиков можно вообще разрисовать — нужно только добавить в глазурь пищевые красители;

пока печенье теплое, его можно проколоть толстой иглой, чтобы потом повесить на елку!

Имбирные «Николайчики»

Что нужно для приготовления:

Мука пшеничная — 320 г

Мед — 65 г

Сахар — 150 г

Масло сливочное (растопленное) — 100 г

Яйцо куриное — 1 шт

Сода (под нож) — 1 ч. л.

Корица (молотая, под нож) — 1 ч. л.

Гвоздика (молотая, под нож) — 1 ч. л.

Имбирь (молотый) — 1 щепотка.

Пошаговое приготовление:

Растопить сливочное масло, дать немного остыть, затем добавить в него мед со специями и соду, все хорошенько перемешать. Взбить яйцо с сахаром без фанатизма 1-2 мин. и соединить с остывшей масляной смесью. Затем постепенно добавляем в эту смесь муку и вымешиваем плотное тугое, но эластичное тесто. Месить надо тщательно, пока оно не станет однородным и эластичным. Тесто скатать в шар или овал и завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки. Если тесто рассыпается и не скатывается в шар, добавьте в него один слегка взбитый яичный белок и тщательно замесите тесто. По истечению указанного времени достаем тесто из холодильника, делим на две части, раскатываем половину теста в пласт толщиной примерно 3-4 мм. и вырезаем фигурки. Выкладываем заготовки на застеленный пергаментом противень. Учитывайте, что в процессе выпечки печеньки сильно увеличивается в объеме. Выпекаем в разогретой духовке при 190 °С 9-10 минут (хрустящее печенье – толщина теста 2-3 мм. выпекать 7-8 мин., пряники – толщина теста 4-5 мм. выпекать около 12 мин.). Аналогично поступаем со второй половиной теста.

Специи можно заменить пряностями для пряников – 3 ч. л. без горки.

Тесто для приготовления имбирных «Николайчиков» можно приготовить за долго до праздников. Хранят его в холодильнике или морозильной камере. Тесто, завернутое в пищевую пленку хранится в холодильнике до 2 месяцев. В замороженном виде продукт сохраняет свои свойства до 6 месяцев. Размораживают тесто постепенно, переложив в холодильник за сутки до изготовления выпечки.

Имбирное печенье «Николайчики» могут храниться в герметичной коробке более 3 месяцев за счет натуральных консервантов – меда и специй.