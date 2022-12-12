. День 12 декабря в истории

День Конституции Российской Федерации.

Установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 года. В 2005 году День Конституции РФ был включён в перечень памятных дат России.

Конституция — основной закон государства, где провозглашаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, определяются основы общественного строя, форма правления и территориального устройства, а также основы организации центральных и местных органов власти.

Она была принята на референдуме, который прошёл 12 декабря 1993 года. В плебисците приняли участие 58,2 миллиона человек (54,8% от внесённых в списки для голосования). За принятие Конституции проголосовали 32,9 миллиона избирателей (58,4%). Основной закон официально вступил в силу в день её опубликования - 25 декабря 1993 года.

Первая Конституция в нашей стране появилась 10 июля 1918 года. В 1925 году была введена в действие новая Конституция РСФСР. Спустя 11 лет, в 1936 году, была принята так называемая Сталинская. Последняя Конституция СССР, которая действовала вплоть до распада Союза, вступила в силу в 1978 году.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2018 году.

По данным ВОЗ, по меньшей мере, половина людей в мире не могут получать основные услуги здравоохранения.

Международный день нейтралитета.

Памятная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей организации в 2017 году.

12 декабря 1995 года 50-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркмени­стана». Согласно документу, Туркменистан был признан нейтральным государством, которое обязуется не участвовать в вооруженных конфликтах, не вмешиваться во внутренние дела других стран.

43 года назад (1979) Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан.

После свержения монархии в Афганистане в 1973 году в стране началась гражданская война. В 1978 году к власти пришла Народно-демократическая партия. Попытки нового руководства страны провести реформы, а также иностранное вмешательство во внутренние дела Афганистана привели к новому витку гражданской войны. К 1979 году обстановка настолько осложнилась, что правительство Афганистана обратилось к СССР с просьбой направить в страну воинские части.

Постановление об оказании Демократической Республике Афганистан военной помощи было принято на основании советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Первые подразделения Советской армии вошли в Афганистан 25 декабря 1979 года. За 10 лет присутствия СССР в стране военную службу здесь прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, из них 546 тысяч были непосредственными участниками боевых действий. Погибли почти 15 тысяч советских военнослужащих, десятки пропали без вести, почти 54 тысячи получили ранения. Последний солдат покинул территорию Афганистана 15 февраля 1989 года.

147 лет назад (1875) русский инженер Павел Яблочков изобрел так называемую «электрическую свечу».

«Электрическая свеча» или «Свеча Яблочкова» представляет собой две угольные пластинки, разделённые фарфоровой вставкой, служащей проводником электричества, накалявшего дугу. Она стала первым электрическим источником света. 23 марта 1876 года Павел Яблочков получил французский патент №112024 на её изобретение.

В апреле 1876 года изобретатель представил свечу на лондонской выставке физических приборов. Успех «Свечи Яблочкова» превзошел все ожидания. На следующий день газеты разных стран вышли с заголовками «Северный свет, русский свет — чудо нашего времени», «Россия — родина электричества»

Когда «Свечи Яблочкова» появились в продаже, они начали быстро распродаваться. Каждая свеча стоила около 20 копеек и горела 1,5 часа.

150 лет назад (1872) в Москве был открыт Музей прикладных знаний (ныне Политехнический музей).

Он был учреждён указом императора Александра II в октябре 1870 года. На создание музея и строительство для него здания из государственной казны было выделено 500 тысяч рублей.

Основой Музея прикладных знаний стали экспонаты Политехнической выставки, которая проходила в Москве с июня по октябрь 1872 года и была приурочена к 200-летию со дня рождения императора Петра I.

12 декабря 1872 года музей принял первых посетителей во временном здании на улице Пречистенке. В 1907 году было построено постоянное здание для музея на Новой площади.

В середине XX века Политехнический музей стал центром не только научного знания, но и главной культурно-просветительской площадкой. Здесь выступали поэты и писатели, в частности, Роберт Рождественский, Булат Окуджава и другие представители движения «шестидесятников».

Политехнический музей — один из крупнейших технических музеев России. В его фондах хранится более 200 тысяч музейных предметов, а во входящей в состав музея Центральной Политехнической библиотеки насчитывается более 3 миллионов книг и печатных изданий.

В 2013 году здание Политехнического музея закрылось на реконструкцию. Но музей продолжает работать: в павильоне №26 на ВДНХ открыта новая экспозиция «Россия делает сама», в Технополисе «Москва» на территории бывшего АЗЛК в Текстильщиках разместились музейные фонды и Политехническая библиотека, а в Культурном центре ЗИЛ работают лекторий и научные лаборатории для детей.

205 лет назад (1817) состоялось торжественное открытие московского Манежа.

Он был возведён по приказу Александра I в честь пятой годовщины победы в Отечественной войне 1812 года. Здание построено по проекту инженера Августина Бетанкура особым штатом инженеров и архитекторов, подведомственных главному инспектору гидравлических и земляных работ в Москве генерал-майору Льву Карбонье. Первоначально здание называлось «экзерциргауз» (дом для военных упражнений) и предназначалось для тренировок конных войск.

С 1831 года в Манеже стали проводится концерты и народные гулянья, а позднее — концерты и балы. После Октябрьской революции в здание разместили правительственный гараж. В 1957 году оно было переоборудовано в Центральный выставочный зал.

298 лет назад (1724) указом Петра I был учрежден Санкт-Петербургский монетный двор.

Предприятие император расположил в самом безопасном месте города — на территории Петропавловской крепости. Первоначально оно находилось в Трубецком бастионе, а с середины XVIII века — в Нарышкином бастионе. В 1798-1806 годах для Монетного двора было построено специальное здание по проекту архитектора А. Порта.

Сегодня Санкт-Петербургский монетный двор — старейшее российское и одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску монетно-медальной продукции. Памятные монеты с клеймом СПМД не раз завоевывали главные призы на международных конкурсах и фестивалях.

121 год назад (1901) в Великобритании основана Ассоциация настольного тенниса.

У истоков настольного тенниса стояли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Для этой игры они вместо ракеток использовали крышки от сигарных коробок, мячами служили обрезанные бутылочные пробки, а вместо сетки на столе выкладывались книги. Большой вклад в развитие пинг-понга сделал англичанин Джеймс Гибб, привезший в 1900 году из США полые целлулоидные мячи.

История происхождения названия «пинг-понг» (напоминающее звук удара мячика о стол) доподлинно неизвестна. Считается, что его придумал сам Гибб, но есть мнение, что оно было введено в употребление в 1901 году компанией «Джон Жак и сыновья». Эта фирма официально зарегистрировала это название и передала права на использование торговой марки в Америке фирме «Паркер бразерс», которая сразу же наладила производство спортивного инвентаря для этой игры.

Вскоре «пинг-понг» стал очень популярным. 12 декабря 1901 года в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса.