. Digital Foundry: тест Unreal Engine 5.1 в Fortnite, сравнение на Xbox Series X | S и Playstation 5
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Digital Foundry: тест Unreal Engine 5.1 в Fortnite, сравнение на Xbox Series X | S и Playstation 5

Digital Foundry: тест Unreal Engine 5.1 в Fortnite, сравнение на Xbox Series X | S и Playstation 5


Технические специалисты Digital Foundry выпустили свой полноценный разбор Unreal Engine 5.1 в игре Fortnite. Напомним, что игра обновилась до нового движка на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC вместе со стартом 4 главы, получив поддержку целого ряда новых технологий.

В своем анализе Fortnite на Unreal Engine 5.1 журналисты, помимо прочего, сравнили работу игры на Xbox Series X | S и Playstation 5. Некоторые детали из сравнения:



В игре на Xbox Series X и Playstation 5 используется динамическое разрешение, которое повышается до 4K при помощи TSR. Разрешение может варьироваться от 864p до 1836p (об этом Digital Foundry рассказали в Epic Games). Но падение до 864p встретить довольно сложно.



Среднее разрешение на Xbox Series X выше. На консоли Microsoft среднее разрешение в размере 59% от 4K по каждой оси, а на Playstation 5 среднее значение в 55% от 4K.



На Xbox Series S игра работает с динамическим разрешением от 540p до 1080p, среднее разрешение в размере 73% от 1080p.



Версии для Xbox Series X и Playstation 5 поддерживают трассировку лучей на глянцевых поверхностях и водной глади, в отличие от версии для Xbox Series S.



Версии для Xbox Series X и Playstation 5 почти идентичны. На Xbox Series S есть некоторые компромиссы: ниже детализация, нет виртуальных карт теней у ряда объектов, нет части эффектов.



Частота кадров стабильная 60 FPS на всех консолях.

В своем анализе журналисты приходят к выводу, что Fortnite на Unreal Engine 5.1 сейчас одна из самых впечатляющих с технической точки зрения игра на приставках нового поколения.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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