Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России
Декабрь 2022 года – важный месяц для российского добровольческого (волонтерского) движения. 5 декабря в шестой раз отмечался День добровольца – праздник, установленный указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года. Но впервые главная волонтерская премия "Мы вместе" вручалась в условиях спецоперации, предъявляющей совершенно новые требования ко всей системе оказания безвозмездной помощи в России. Сергей Кузнецов рассказывает, как нам, всем вместе, удалось настроить эту систему наилучшим образом – поток желающих помочь совершенно незнакомым людям не ослабевает.
Волонтерство сегодня: как это начиналось
Люди на Руси помогали друг другу всегда – иначе мы просто не выжили бы в тех суровых условиях, где нам пришлось строить свою цивилизацию. Увы, пересказывать здесь всю историю решительно невозможно – это тема даже не книги, а многотомника, зато есть что рассказать о наших днях.
Первая государственная программа развития волонтерства в современной России была создана в 2009 году и называлась она "Концепция содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в РФ". Хотя Концепция была рассчитана всего на два года, она оказалась настолько удачной, что ее долгое время не меняли – и благодаря этому, например, с успехом провели Олимпиаду в Сочи, где было задействовано 25 тысяч волонтеров.
Это достижение показало, что волонтерство может быть серьезным ресурсом – причем не только в проведении отдельных мероприятий, но и на уровне развития государства в целом. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" – и с этого момента в стране начала устанавливаться надежная законодательная и организационная база, позднее оформленная в ряде законов и стратегий, а в 2020 году закрепленная и в Конституции России.
Важным моментом в развитии российского волонтерства стал чемпионат мира по футболу 2018 года. Тогда был установлен абсолютный мировой рекорд для подобных соревнований – было подано 176 870 заявок на волонтерство, 11,6 человек на место.
Тогда мало кто мог представить себе, что "футбольные" наработки пригодятся в совсем иной ситуации – при организации всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" в период пандемии 2020-21 годов. Для этой работы свои усилия объединили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики". Покупка продуктов и лекарств, помощь продуктами питания, медицинским инвентарем, услугами – всем этим занимались миллионы волонтеров в стране при активной поддержке государства. Так, президент не раз в обращениях к нации подчеркивал важность добровольной помощи молодых людей, для которых новый вирус представлял меньшую угрозу, чем для старших поколений.
Практика малых дел
Но не надо думать, что добровольчество – это только действия на больших мероприятиях или при больших бедах. Например, на премии "Мы вместе" 2022 года третье место в номинации "Страна возможностей" получил локальный новороссийский проект "Молодежное сестричество" (руководитель – Инна Подгорная). Студенты местного социально-педагогического колледжа вместе с сестрами милосердия Новороссийской епархии взяли под опеку отделение детской хирургии: дарят подарки, проводят с детьми различные викторины, игры, конкурсы, оказывают всевозможную поддержку маленьким пациентам. Это вроде бы и совсем не сложно, но при этом – бесценно.
Вообще, среди победителей региональных этапов есть самые невероятные проекты – забавные, трогательные, порой даже вызывающие недоумение, но непременно кому-то нужные. Как вам, например, "Школа молодого каюра" или "Беседка – коворкинг нашего двора", или, скажем, "Велоквест "Тайна города Шахмат"? Листая этот список, поражаешься разнообразию нашего российского бескорыстия, способности людей делиться с окружающими своей энергией, фантазией, добротой.
Недаром на церемонии вручения премии "Мы вместе" в декабре 2022 года президент России Владимир Путин сказал:
"Трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим – тем, кто нуждается в этой помощи. И тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке. Это наши волонтеры, а их более 21 миллиона человек – это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны".
Действительно, цифра колоссальная. Но все еще недостаточная.
Волонтеры эпохи спецоперации
8 декабря 2022 года Экспертный институт социальных исследований провел представительный круглый стол на тему "Добровольчество в России как проявление солидарности общества и государства". Участники обратили внимание на то, что масштабное добровольческое движение возможно только в тех обществах, где присутствует солидарность народа. Отсюда разница в русском и западном подходах – единство против индивидуализма, добровольчество против наемничества, причем не только в мирное, но и в тревожное время.
Что ж, сейчас именно такой час. Главное направление российского волонтерства в 2022 году – конечно же, спецоперация. В 2022 году понятие добровольчества в России обрело совершенно новый смысл – в него вошло и участие в боевых действиях в рамках спецоперации, и поддержка мирных жителей, оказавшихся в районе этих действий. Госдума приняла целый ряд законов по поддержке боевого и мирного добровольчества – туда вошли и условия для работы, и компенсация затрат, и, что особенно важно в новых условиях, страхование.
Мой приятель, 40-летний директор мебельной фирмы, выезжает на неопределенный срок в Белгородскую область – помогать жителям приграничных районов, находящихся под постоянными обстрелами. И таких людей тысячи: обоих полов и всех возрастов.
Вот, например, крепкий мужчина Павел Разиньков рассказывает о своем пребывании в Макеевке:
"Нас разместили на базе советского Дома культуры, который еще в украинский период отошел во временное пользование баптисткой церкви. Мы тесно общались с пастором, узнавали в том числе от него и от прихожан о проблемах города. В основном мы помогали местным жителям с благоустройством территорий детских садов, школ, больниц: убирали мусор, пилили ветки, деревья, подстригали газоны. Приходилось и на шахте работать, уголь таскать. Был большой блок работы с гуманитарной помощью – в основном разгрузка и раздача воды населению".
Или хрупкая женщина Екатерина Скорикова, которая в свое время бежала из Донбасса в Подмосковье, но не забыла Родину, а все восемь лет усиленно собирает помощь для ДНР, ЛНР, а теперь и новых регионов. Только в первый месяц спецоперации удалось собрать 800 тонн гуманитарных грузов – работу группы Скориковой тепло отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Поддержка не прекратится
Несмотря на неизбежные потери, с февраля 2022 года только в рамках акции #МЫВМЕСТЕ удалось открыть почти полторы тысячи центров сбора гуманитарной помощи и 179 распределительных центров. Прямую поддержку волонтеров получили полмиллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, а теперь помощь распространяется и на новые области – Херсонскую с Запорожской.
Президент России Владимир Путин сказал об этом:
"Особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон, спасибо вам большое".
Но помощь нужна и в других регионах. Недаром официальный сайт волонтерского движения открывается призывом:
"Пока часть мужского населения России отстаивает интересы страны, их близкие нуждаются в заботе и поддержке. Оказать бытовую помощь, позаниматься с детьми, выгулять домашних животных или просто сделать пожертвование может каждый. Главное — не оставаться в стороне.
По всем вопросам, связанным с мобилизацией, обращайтесь на горячую линию 8 800 200 34 11".
Время помогать.