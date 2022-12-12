. Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России

Декабрь 2022 года – важный месяц для российского добровольческого (волонтерского) движения. 5 декабря в шестой раз отмечался День добровольца – праздник, установленный указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года. Но впервые главная волонтерская премия "Мы вместе" вручалась в условиях спецоперации, предъявляющей совершенно новые требования ко всей системе оказания безвозмездной помощи в России. Сергей Кузнецов рассказывает, как нам, всем вместе, удалось настроить эту систему наилучшим образом – поток желающих помочь совершенно незнакомым людям не ослабевает.

Волонтерство сегодня: как это начиналось



Люди на Руси помогали друг другу всегда – иначе мы просто не выжили бы в тех суровых условиях, где нам пришлось строить свою цивилизацию. Увы, пересказывать здесь всю историю решительно невозможно – это тема даже не книги, а многотомника, зато есть что рассказать о наших днях.

Первая государственная программа развития волонтерства в современной России была создана в 2009 году и называлась она "Концепция содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в РФ". Хотя Концепция была рассчитана всего на два года, она оказалась настолько удачной, что ее долгое время не меняли – и благодаря этому, например, с успехом провели Олимпиаду в Сочи, где было задействовано 25 тысяч волонтеров.

На международном форуме гражданского участия "Мы вместе" работали два мобильных центра сбора гуманитарной помощи

Это достижение показало, что волонтерство может быть серьезным ресурсом – причем не только в проведении отдельных мероприятий, но и на уровне развития государства в целом. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" – и с этого момента в стране начала устанавливаться надежная законодательная и организационная база, позднее оформленная в ряде законов и стратегий, а в 2020 году закрепленная и в Конституции России.

Важным моментом в развитии российского волонтерства стал чемпионат мира по футболу 2018 года. Тогда был установлен абсолютный мировой рекорд для подобных соревнований – было подано 176 870 заявок на волонтерство, 11,6 человек на место.

"Елка желаний" вызвала большой интерес гостей форума "Мы вместе"

Тогда мало кто мог представить себе, что "футбольные" наработки пригодятся в совсем иной ситуации – при организации всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" в период пандемии 2020-21 годов. Для этой работы свои усилия объединили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики". Покупка продуктов и лекарств, помощь продуктами питания, медицинским инвентарем, услугами – всем этим занимались миллионы волонтеров в стране при активной поддержке государства. Так, президент не раз в обращениях к нации подчеркивал важность добровольной помощи молодых людей, для которых новый вирус представлял меньшую угрозу, чем для старших поколений.

Предприниматель Юрий Гагарин из Челябинска стал "Человеком года"

Практика малых дел



Но не надо думать, что добровольчество – это только действия на больших мероприятиях или при больших бедах. Например, на премии "Мы вместе" 2022 года третье место в номинации "Страна возможностей" получил локальный новороссийский проект "Молодежное сестричество" (руководитель – Инна Подгорная). Студенты местного социально-педагогического колледжа вместе с сестрами милосердия Новороссийской епархии взяли под опеку отделение детской хирургии: дарят подарки, проводят с детьми различные викторины, игры, конкурсы, оказывают всевозможную поддержку маленьким пациентам. Это вроде бы и совсем не сложно, но при этом – бесценно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил "Волонтёра года" - им стал Владимир Тараненко

Вообще, среди победителей региональных этапов есть самые невероятные проекты – забавные, трогательные, порой даже вызывающие недоумение, но непременно кому-то нужные. Как вам, например, "Школа молодого каюра" или "Беседка – коворкинг нашего двора", или, скажем, "Велоквест "Тайна города Шахмат"? Листая этот список, поражаешься разнообразию нашего российского бескорыстия, способности людей делиться с окружающими своей энергией, фантазией, добротой.

Недаром на церемонии вручения премии "Мы вместе" в декабре 2022 года президент России Владимир Путин сказал:

"Трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим – тем, кто нуждается в этой помощи. И тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке. Это наши волонтеры, а их более 21 миллиона человек – это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны".

Добровольцы на форуме "Мы вместе" были самые разные!

Действительно, цифра колоссальная. Но все еще недостаточная.

Волонтеры эпохи спецоперации



8 декабря 2022 года Экспертный институт социальных исследований провел представительный круглый стол на тему "Добровольчество в России как проявление солидарности общества и государства". Участники обратили внимание на то, что масштабное добровольческое движение возможно только в тех обществах, где присутствует солидарность народа. Отсюда разница в русском и западном подходах – единство против индивидуализма, добровольчество против наемничества, причем не только в мирное, но и в тревожное время.

Что ж, сейчас именно такой час. Главное направление российского волонтерства в 2022 году – конечно же, спецоперация. В 2022 году понятие добровольчества в России обрело совершенно новый смысл – в него вошло и участие в боевых действиях в рамках спецоперации, и поддержка мирных жителей, оказавшихся в районе этих действий. Госдума приняла целый ряд законов по поддержке боевого и мирного добровольчества – туда вошли и условия для работы, и компенсация затрат, и, что особенно важно в новых условиях, страхование.

Участниками форума "Мы вместе" стали люди самых разных профессий и возрастов

Мой приятель, 40-летний директор мебельной фирмы, выезжает на неопределенный срок в Белгородскую область – помогать жителям приграничных районов, находящихся под постоянными обстрелами. И таких людей тысячи: обоих полов и всех возрастов.

Вот, например, крепкий мужчина Павел Разиньков рассказывает о своем пребывании в Макеевке:

"Нас разместили на базе советского Дома культуры, который еще в украинский период отошел во временное пользование баптисткой церкви. Мы тесно общались с пастором, узнавали в том числе от него и от прихожан о проблемах города. В основном мы помогали местным жителям с благоустройством территорий детских садов, школ, больниц: убирали мусор, пилили ветки, деревья, подстригали газоны. Приходилось и на шахте работать, уголь таскать. Был большой блок работы с гуманитарной помощью – в основном разгрузка и раздача воды населению".

Форум "Мы Вместе" - это десятки интерактивных площадок, сотни полезных дел и бесконечные эмоции

Или хрупкая женщина Екатерина Скорикова, которая в свое время бежала из Донбасса в Подмосковье, но не забыла Родину, а все восемь лет усиленно собирает помощь для ДНР, ЛНР, а теперь и новых регионов. Только в первый месяц спецоперации удалось собрать 800 тонн гуманитарных грузов – работу группы Скориковой тепло отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Форум объединил более 10 тыс. добровольцев из более чем 45 стран и 89 регионов России

Поддержка не прекратится



Несмотря на неизбежные потери, с февраля 2022 года только в рамках акции #МЫВМЕСТЕ удалось открыть почти полторы тысячи центров сбора гуманитарной помощи и 179 распределительных центров. Прямую поддержку волонтеров получили полмиллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, а теперь помощь распространяется и на новые области – Херсонскую с Запорожской.

Президент России Владимир Путин сказал об этом:

"Особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон, спасибо вам большое".

На выставочной программе форума партнёры премии разместили больше десяти стендов с разнообразными активностями

Но помощь нужна и в других регионах. Недаром официальный сайт волонтерского движения открывается призывом:

"Пока часть мужского населения России отстаивает интересы страны, их близкие нуждаются в заботе и поддержке. Оказать бытовую помощь, позаниматься с детьми, выгулять домашних животных или просто сделать пожертвование может каждый. Главное — не оставаться в стороне.

По всем вопросам, связанным с мобилизацией, обращайтесь на горячую линию 8 800 200 34 11".

Время помогать.