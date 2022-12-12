. Гадания в ночь на Андрея, 13 декабря 2022 года, помогут узнать, кто будет мужем
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Гадания в ночь на Андрея, 13 декабря 2022 года, помогут узнать, кто будет мужем

Гадания в ночь на Андрея, 13 декабря 2022 года, помогут узнать, кто будет мужем

Андреев день — это один из наиболее интересных и таинственных праздников календарного цикла. В далекие времена Андрею Первозванному по жребию выпали территории, на которых расположены славянские земли. Именно здесь он проводил свои служения и обращал людей в христианскую веру. А потому день памяти Андрея Первозванного всегда встречается с особым благоговением.

Гадания в ночь на Андрея, чтобы жених приснился

Суженный может присниться в ночь на 13 декабря. Нужно постараться запомнить то, что снится. Перед сном, конечно, лучше думать о дорогом сердцу человеке.

Для одного из гаданий на суженного необходимо положить под подушку листочки с написанными на них мужскими именами. Среди них 11 может быть из круга знакомств и еще нужно положить один пустой листок. С утра 13 декабря нужно вытянуть листочек. Человек, которому положено судьбой быть рядом будет носить это имя. Если на листе нет имени, значит его еще не нужно знать.


Еще девушки в ночь на Андрея, рассыпали вокруг дома семена конопли и три раза обходили дом по кругу. При этом приговаривали «Посею Андрею конопельки, а он мне жениха пошлет». Считалось, что после этого ночью во сне придет будущий жених. Также выйдя на улицу, девушки спрашивают имя первого, проходящего мимо мужчины. Так же будут звать и мужа.

Следующее гадание связанно с полотенцами. Девушки на окна клали чистые полотенце и приговаривали, «Суженый приди, умойся и оботрись». Если с утра замечали, что полотенце стало мокрым, значит быть в следующем году свадьбе. В противном случае еще остаться в девках.

Под подушку в ночь на Андрея девушки кладут гребешок для волос, и просят жениха явиться и расчесать им косы. Также смешивают наперсток воды с наперстком соли, и просят присниться и напоить. В обоих случаях приснившиеся молодые люди будут будущими мужьями. Клали также королей из игральных карт девушки себе под подушку, в образе одного из них будущий жених должен явиться ночью во сне.

Страшные гадания в ночь на Андрея с зеркалами и приглашением на ужин

Самые популярные гадания в ночь на Андрея связанны с зеркалами. Предварительно необходимо подготовиться следующим образом. Нужно накормить все родственников, но самой девушке есть нельзя. Перед гаданием, и до самого утра нужно сохранять молчание. Гадать в эту ночь можно только представительницам женского пола.


Гадание с зеркалами одно из самых страшных и нужно иметь крепкие нервы приступая к нему. Нужно взять большое и маленькое зеркало и установить их друг напротив друга. Освещают их двумя свечами. Должен образоваться зеркальный коридор с отражающими в нем свечами.

Из комнаты в которой проходит гадание должны уйти все, оставив девушку в одиночестве. Также выгоняют собак, кошек и других животных. Девушка садится напротив зеркала и высматривает в коридоре жениха. Иногда приходится и подождать, и довольно долго, но это того стоит. После того как жених показался, на зеркало накидывают покрывало, чтобы не привлечь нечисть в дом.

Есть еще такое гадание в Андреевскую ночь, как приглашение на ужин. Для этого необходимо в комнате в которой никого нет накрыть скатертью обеденный стол, поставить тарелку, чашку и ложку и проговорить слова заговора «Суженый ряженый, приди ко мне наряженный, ужином угощу». В комнате девушки нужно остаться одной и закрыть окна и двери.

Говорят, что о его появлении оповестят завывания ветра и стуки в окна. Девушки нужно оставаться на месте, и рассмотреть того кто появится. Если он задаст вопрос нужно молчать, и запоминать как он выглядит. Во время того, как он будет пытаться завести разговор, нужно внезапно спросить его имя. Когда он ответит, нужно произнести «Чур меня», и тогда мираж рассеется, иначе в дом можно накликать беду.

Гадания в ночь на Андрея на иголках

Для этого гадания нужно взять тазик с водой и насыпать в него иголок разной длины и ширины. Среди всех иголок нужно выбрать две. Одна будет соответствовать гадающей девушки, а другая молодому человеку, который должен стать мужем. Для девушки можно выбрать иголку меньшего размера, а для парня большего.

Их нужно намазать, чем-нибудь жирным и аккуратно положить на поверхность воды. Каждая иголочка должна соответствовать какому-нибудь конкретному человеку из окружения. За ними нужно понаблюдать как они будут вести себя на воде.

Те иголки, что утонут уйдут из круга общения, отношения с ними разладятся. Оставшиеся на поверхности по-прежнему будут рядом. Если две иголочки приблизятся и соединятся, значит сыграть им свадьбу в следующем году. Если две иголки прилипнут друг к другу по всей длине, значит будет между ними дружба или хорошие партнерские отношения.

Если тонет собственно иголка, это значит предстоят кардинальные перемены в жизни и новые знакомства. А если вдруг утонут все, значит лучше перегадать, возможно иголки просто плохо смазаны.

# Общество
По материалам: rsute

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