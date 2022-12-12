. Годовалый сын Лизы Арзамасовой впервые побывал в театре и посмотрел мамин спектакль
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Годовалый сын Лизы Арзамасовой впервые побывал в театре и посмотрел мамин спектакль

Годовалый сын Лизы Арзамасовой впервые побывал в театре и посмотрел мамин спектакль
Актриса Лиза Арзамасова запечатлела сына Левушку в своем театре у новогодней елки. Лиза Арзамасова привела сынишку Левушку на премьеру спектакля «Золушка». Актриса из ситкома «Папины дочки» посетовала на то, что ей не удалось сделать лучший портрет мальчугана, уж слишком много интересного было вокруг: и на сцене, и в зале, и в фойе театра. Малыш в костюмчике с бабочкой смотрелся по-джентельменски утонченно и щегольски.
«Лев Ильич на премьере «Золушки» 🙌😃 Лучшего портрета сделать не получилось, уж слишком много было вокруг всего интересного! И на сцене, и в зале, и в фойе театра. Папины представления Лёвушка уже видел, а на мамин спектакль пришёл впервые! Я была счастлива! 💖», - отметила Лиза. «Отвечаю на вопрос «для какого возраста спектакль». В программке написано 5+, но это всегда очень индивидуально. Вы лучше знаете своего малыша: что может удержать его внимание, а что наоборот - утомит. В «Золушке» на сцене происходит много ярких событий. Лёвушка на руках у папы стойко продержался 😉 Ну и два антракта специально для деток, чтобы всё-всё успеть и немножко отдохнуть. И акты недолгие, но яркие и динамичные. А я теперь уже на полном основании могу поздравить Сына с его первым походом в театр! 🙌💖😃»,  - заключила Лиза Арзамасова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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