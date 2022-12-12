. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Павел Глоба — один из лучших астрологов современности. Его прогнозы полны полезной информации, точны и универсальны. Настало время узнать, что нас ожидает в период с 12 по 18 число последнего месяца года.

Новый год приближается, а проблем меньше не становится. Эта неделя, согласно прогнозам, как раз-таки создана для того, чтобы избавиться от многих из них. Пришло время заканчивать важные проекты и заниматься решением нависших неурядиц. Портал Woman’s day поделился с нами полезной информацией от астролога о том, что и как нужно делать, чтобы быть удачливее. Эксперты сайта dailyhoro.ru слегка дополнили эту информацию, чтобы дать вам возможность стать более удачливыми и продуктивными.

Овен

У Овнов неделя должна начаться с благоприятной ноты. Будет очень много позитивных эмоций, мотивации, удачи. Особое внимание стоит уделить работе, делам. Астрологи советуют Овнам воспользоваться помощью зодиакальной нумерологии, чтобы быть успешнее и чтобы знать, к чему стоит стремиться в целом. На этой неделе успехи во всех сферах будут зависеть в первую очередь от физического состояния. Нужно лучше питаться, поменьше увлекаться горячительными напитками. Полезными станут поездки делового и личного характера.

Телец

У Тельцов самыми благоприятными днями недели станут среда, четверг и пятница. Это не значит, что работа будет протекать максимально благоприятно. Это лишь говорит о том, что ночные светила постараются помочь Тельцам разрешить все их проблемы и неурядицы. Лучше сфокусироваться на важных делах и не откладываться их в дальний ящик. Вполне вероятно, что спокойствие планет на этой неделе поможет Тельцам избавиться от черной полосы, пересмотреть некоторые свои ошибки и проблемы. В амурной сфере представителям данного Знака, вероятно, придется встретиться с ревностью и недоверием.

Близнецы

Близнецам на этой неделе из-за лучшего для них звездопада в плане энергетики, станет проще договариваться с окружающими. Геминиды благотворно скажутся на их деловом общении. Если нужно избежать ссоры и выяснения отношений с коллегами, клиентами или начальством, пришло время проявить инициативу и начать диалог. Что касается брака и отношений, то период с 12 по 18 декабря замечательно подходит для попыток вернуть огонь и страсть, отпустить обиды прошлого. Одиноким Близнецам можно знакомиться, но не нужно торопить события, иначе результат их точно не порадует.

Рак

Работа не этой неделе принесет Ракам удовлетворение, деньги, успех. Достижения на рабочем месте помогут Ракам укрепить свой авторитет. В принципе, период с 12 по 18 число неплохо подходит для того, чтобы заработанные деньги вложить или потратить на подарки, покупку необходимых вещей. Бытовые заговоры на долгую службу вещей помогут сделать так, чтобы купленные вещи не разочаровали Раков своим качеством. В любви на этой неделе возможны некоторые неприятности и проблемы. Для поисков второй половинки не лучшее время, так что желательно сфокусироваться на делах, а не на романтике.

Лев

Львам в этот период будет периодически везти и в финансовых делах и в любви. Что касается работы, то это лучшее время для креатива, рекламы. Проблема лишь в том, что вокруг Львов могут быть токсичные люди, которые без зазрения совести заберут то, что принадлежит представителям этого Знака. Будет много мстительных и неприятных личностей, энергетических вампиров и манипуляторов, из-за которых работа может встать, а любовная сфера превратиться в кошмар. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться эффективными оберегами от таких людей.

Дева

У Дев неделя начнется очень хорошо, но ближе к 14 числу могут начать появляться трудности. В целом период очень хорош для попыток изменить свою жизнь. Это самое лучшее время для того, чтобы решить проблемы с деньгами, раздав долги. Если захочется провести время максимально приятно, лучше посвятить себя семье, родителям, детям. Можно отправиться в небольшое путешествие, чтобы навестить дальних родственников, друзей. Также можно принимать гостей у себя дома. Это должно будет понять настроение. Внимание к близким будет вознаграждено.

Весы

Весам ночные светила и максимум звездопада Геминиды помогут обуздать негатив, накопленный за долгое время. Весы станут гораздо стабильнее эмоционально. Это значит, что деловые переговоры пройдут максимально удачно. Можно также заниматься покупками, отправляться в командировки. В амурных делах, скорее всего, придется быть предельно внимательными, поскольку с 12 по 18 число Весам придется принимать важные решения. Это то самое время, когда можно укрепить отношения, либо одним неосторожным словом разрушить их до основания.

Скорпион

Скорпионов ожидается относительно стабильная неделя. Чтобы компенсировать недостаток удачи, люди данного Знака могут воспользоваться тремя практиками её привлечения. В эти семь дней можно вкладывать время и средства в бизнес, в собственное развитие. Можно заключать сделки и выполнять данные ранее обещания. Очень важно следить за своим питанием и не рисковать здоровьем, иначе встреча Нового года рискует стать далеко не самой приятной. В любви важно быть щедрыми. На этой неделе можно подарить любимому человеку что-то красивое, порадовать его без повода.

Стрелец

Если Стрельцы хотят исполнить все свои желания и мечты поскорее, им стоит воспользоваться обрядом "свиток желаний". В работе и бизнесе нужно поднажать — важно перестать лениться и сфокусироваться на делах. Если возникнет какая-то трудная ситуация, лучше не полагаться на советы и подсказки со стороны. Важно сфокусироваться на своем личном опыте. В любовной сфере можно и даже нужно подумать о будущем и попробовать переосмыслить прошлое. Это замечательный период для уединения, попыток разобраться в себе и ответить на волнующие вопросы.

Козерог

Козерогам сильнее всего стоит опасаться несдержанных обещаний. Если эти люди ранее давали какие-то обещания окружающим, то настало время их выполнить. В любовной сфере пока не стоит предпринимать каких-то важных шагов, поскольку Вселенная сама подскажет Козерогам, как и куда им стоит направить свои силы. Если очень хочется найти любовь, лучше не торопиться, а обращать внимание на знаки судьбы, на интуицию. В работе и делах лучше также не нажимать на газ до упора. Важно оставаться собранными и размеренными, спокойными и осторожными.

Водолей

У Водолеев наступает очень благоприятное время для новых дел и проектов, причем как дома, так и на работе. Звезды и планеты помогут этим людям исполнить заветное желание или, как минимум, приблизиться к этому. Не нужно привязываться к прошлому, особенно в вопросах, связанных с амурной сферой. Это прекрасная неделя для того, чтобы, наоборот, найти новую любовь, познакомиться с кем-то красивым интересным. У Водолеев будет возможность произвести впечатление на кого угодно. Главное условие успехов на амурном поле битвы — умение мыслить свободно, без стереотипов.

Рыбы

Начинается довольно благоприятная неделя, на которой в жизни Рыб может случиться много интересного. Ночные светила высветят все самые лучшие и самые худшие черты характера этих людей, дав им понять, над чем стоит поработать. Останавливаться на достигнутом сейчас точно не стоит. Это свойственно всем сферам жизни. Рыбам нужно проявлять активность, быть собранными и предельно внимательными, особенно в вопросах, касаемых денег. Жизнь этих людей изменится к лучшему, но только если они не будут сидеть сложа руки.