. Художница показала, как могли бы выглядеть героини Диснея, приоденься они в наряды своих принцев

Обычно многим принцессам свойственно носить только роскошные платья. Но согласитесь, что это не самая удобная одежда, чтобы сражаться со злом. Поэтому художница под ником MirRoriel решила, что пора приодеть этих прекрасных девушек во что-то более комфортное и практичное. Образы их возлюбленных и других парней из мультфильмов оказались как нельзя кстати подходящими, поэтому художница, не раздумывая, примерила их на главных красавицах Диснея. В результате получились те ещё боевые дамы, которые могут больше не переживать, что где-нибудь зацепятся подолом своих бальных нарядов!

Золушка в парадной форме своего Прекрасного Принца

MirRoriel

Стоит отметить, что строгий стиль одежды Золушки очень даже к лицу!

Русалочка Ариэль в образе Эрика

Шикарная Аврора в наряде своего возлюбленного принца Филиппа

MirRorielMirRoriel

Выглядит Аврора в своём новом образе как настоящая расхитительница гробниц и похитительница всех сердец!

Мегара в броне Геркулеса

MirRoriel

Так и хочется сказать: «Ну что за боевая девушка!»

Феечка Динь-Динь одолжила на время прикид у Питер Пэна

Белль всё-таки больше приглянулся образ Гастона, чем Чудовища. И почему бы это?

MirRorielMirRoriel

Судя по иллюстрации, чутка коварства она тоже успела захватить от него.

Покахонтас в военной форме Джона Смита

Белоснежка и её новый красный плащ от принца Фердинанда

MirRorielMirRoriel

А здесь вы можете посмотреть на героинь мультиков, когда они были ещё совсем малышками.