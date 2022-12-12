. Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики

Инвестор Роджерс: следующие два или три года могут стать худшими для мировой экономики

Американский инвестор Джим Роджерс, бывший партнер Джорджа Сороса, в 1970-е годы основавший с ним Quantum Fund, предрек наступление худших времен для мировой экономики. Такое прогноз он дал в интервью РИА Новости.

«Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов. Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года», — заявил Роджерс. По его словам, грядущие трудности являются веской причиной для тревоги, поскольку предстоящие несколько лет выдадутся «очень и очень плохими». Инвестор подчеркнул, что экономические проблемы появятся вновь.

Ранее рейтинговое агентство АКРА сообщило о вероятности наступления глобальной рецессии в конце 2022 года или начале 2023-го. Эксперты пришли к данному заключению, основываясь на трех факторах, в частности, об этом свидетельствует подорожание энергоносителей как минимум на 60 процентов за два года до кризиса.