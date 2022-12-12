. Известная ведущая ответила на слух об уходе из «Дома-2»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опровергла слух об уходе из проекта

Известная российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова заявила, что не уходит из проекта. Слух об этом она опровергла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Может быть, я чего-то не знаю? Но завтра утром еду на работу», — так Орлова ответила на вопрос зрителя о том, действительно ли она покидает реалити-шоу. Ведущая также призвала поклонников не верить слухам.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в ближайшее время Орлову в «Доме-2» может заменить новый ведущий. Отмечалось, что работать над проектом якобы будет его бывший участник Степан Меньщиков. При этом предполагалось, что Орлова приостановит съемки в шоу в связи с беременностью и предстоящим рождением ребенка.

Телеведущая объявила о беременности в сентябре. Впоследствии она раскрыла, что у нее родится дочь. По словам Орловой, это должно случиться в феврале. У ведущей также есть сын от первого брака.

Ранее перспективу покинуть «Дом-2» оценила его другая ведущая Ксения Бородина. Она заверила, что не намерена уходить из проекта.