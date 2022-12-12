. Кристина Орбакайте с Игорем Николаев разозлили публику, появившись на сцене в сине-желтых одеждах

Певица Кристина Орбакайте выступила с Игорем Николаевым в шоу дуэтом. Кристина Орбакайте и так в последнее время вызывает массу вопросов к своей персоне и позиции. После того как Алла Пугачева высказалась и эмигрировала в Израиль, оскорбив россиян, старшая дочка поддержала маму, но по-прежнему зарабатывает на отечественной сцене, хоть и спрос на нее сильно упал. А на днях Орбакайте взбесила россиян, появившись на одной сцене с Игорем Николаевым в цветах украинского флага. Она нарядилась в лимонное платье, он — в синий костюм, и, исполняя песню Пугачевой «Осенний поцелуй», пара встала рядом так, что дуэт оттенков их одежд напомнил телезрителям государственный символ Незалежной.В Сети разгорелся скандал. Люди в пабликах клеймят дочку Пугачевой и требуют «вышвырнуть» ее из российского шоу-бизнеса. «Почему Орбакайте до сих пор выступает? Да еще они с Николаевым в дуэтах были одеты в цвета украинского флага! Это недопустимо!», «Яблоко от яблони недалеко упало», «Кристина и тут и там успевает. Деликатно молчит здесь. Нежно улыбается в «Рив гоше». И там по митингам не заставляют шляться. Всесильная мама, наверное, попросила», — написали пользователи в Сети.