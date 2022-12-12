. Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023

Астролог Лариса Андерсен рассказала о периоде Луны в знаке зодиака Лев с 23:08 11-ого по 11:45 14-ого (время московское). ♌В этот период человек ощущает прилив сил, приподнятое настроение, желание что-нибудь организовать или возглавить. В этот период мы становимся охочими до лести и ярких цветов в одежде. Это время, когда вы сможете презентовать себя с лучшей стороны. Поэтому это время идеально подходит для проведения презентаций, как себя лично, так и вашего товара или услуги. Однако, может возникнуть некое самолюбование, знайте меру. ✅ Период прохождения Луной знака Льва благоприятствует завязыванию новых знакомств и налаживанию отношений с руководством. Это в целом хорошие дни для начинаний и энергичных действий. В это время появляется желание посетить культурные мероприятия, вечеринки, кино, музеи, цирк, выставки и т.п. Когда Луна проходит через знак зодиака Лев, хорошо проявлять щедрость и дарить радость окружающим, покупать подарки друзьям и близким. ❌ В этот период вас может потянуть на авантюры, поэтому лучше отложить дела, связанные с крупными денежными вложениями, недвижимостью, деловым сотрудничеством, ценными бумагами и денежными документами. ❤️ Это отличное время для ухаживаний и романа, смело завязывайте новые знакомства – они могут перерасти в продолжительные отношения. Любовь в этот период усиливается. В это время можно проводить лечение всех сосудистых заболеваний и болезней нервной системы, судорог. Рекомендуется лечение голеней ног, суставных заболеваний, болезней органов зрения. Луна во Льве повышает чувствительность сердца. Тем, у кого проблемы с сердцем, следует избегать утомительных путешествий и всего, что перенапрягает сердце и систему кровообращения. Желательно воздерживаться от излишних волнений.