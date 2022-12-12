. Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023
Астролог Лариса Андерсен рассказала о периоде Луны в знаке зодиака Лев с 23:08 11-ого по 11:45 14-ого (время московское). ♌В этот период человек ощущает прилив сил, приподнятое настроение, желание что-нибудь организовать или возглавить. В этот период мы становимся охочими до лести и ярких цветов в одежде. Это время, когда вы сможете презентовать себя с лучшей стороны. Поэтому это время идеально подходит для проведения презентаций, как себя лично, так и вашего товара или услуги. Однако, может возникнуть некое самолюбование, знайте меру. ✅ Период прохождения Луной знака Льва благоприятствует завязыванию новых знакомств и налаживанию отношений с руководством. Это в целом хорошие дни для начинаний и энергичных действий. В это время появляется желание посетить культурные мероприятия, вечеринки, кино, музеи, цирк, выставки и т.п. Когда Луна проходит через знак зодиака Лев, хорошо проявлять щедрость и дарить радость окружающим, покупать подарки друзьям и близким. ❌ В этот период вас может потянуть на авантюры, поэтому лучше отложить дела, связанные с крупными денежными вложениями, недвижимостью, деловым сотрудничеством, ценными бумагами и денежными документами. ❤️ Это отличное время для ухаживаний и романа, смело завязывайте новые знакомства – они могут перерасти в продолжительные отношения. Любовь в этот период усиливается. В это время можно проводить лечение всех сосудистых заболеваний и болезней нервной системы, судорог. Рекомендуется лечение голеней ног, суставных заболеваний, болезней органов зрения. Луна во Льве повышает чувствительность сердца. Тем, у кого проблемы с сердцем, следует избегать утомительных путешествий и всего, что перенапрягает сердце и систему кровообращения. Желательно воздерживаться от излишних волнений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Муж Наташи Королевой строго контролирует ее вес
Муж Наташи Королевой строго контролирует ее вес
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023
Певица Валерия решила учить музыке внучку
Певица Валерия решила учить музыке внучку
Музыкальный вечер с Ольгой Бузовой
Музыкальный вечер с Ольгой Бузовой
Назван победитель «Детского Евровидения»
Назван победитель «Детского Евровидения»
Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики
Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики
Возможности «пяти двоек»: как использовать силу 12.12.2022, чтобы изменить свою судьбу
Возможности «пяти двоек»: как использовать силу 12.12.2022, чтобы
Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России
Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России
В Косовской Митровице прозвучали взрывы
В Косовской Митровице прозвучали взрывы
Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года
Диспетчер потерял в аэропорту мистера Гарри Поттера
Диспетчер потерял в аэропорту мистера Гарри Поттера
СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами или ее дату выхода придется перенести
СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами

Топ на сегодня

Преимущества и особенности «Экспобанка»
Преимущества и особенности «Экспобанка»
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Стаса Барецкого избили в Петербурге
Стаса Барецкого избили в Петербурге

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев
Лариса Андерсен рассказала, что нас ждет с 9-ого до одиннадцатого 2022
Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем не стоит заниматься в период удачи