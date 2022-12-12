. Лера Кудрявцева публично посмеялась над безработным мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева пренебрежительно высказалась об Игоре Макарове. 51-летняя Лера Кудрявцева вот уже девять лет живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию. Однако в последнее время все чаще появляются слухи о разладе между супругами. Якобы спортсмен еще два года назад оставил большой спорт и теперь сидит без работы, а кормить семью приходится телеведущей, что не лучшим образом сказывается на ее здоровье и нервах. Теплоты в отношения звездной пары такое положение вещей не добавляет. Возможно, поэтому Кудрявцева позволяет себе пренебрежительно высказываться о супруге и даже публично его высмеивать, что и произошло на шоу «Суперстар! Возвращение», где телеведущая сидит в жюри.Речь о Макарове Кудрявцева завела, комментируя выступление Кати Лель, исполнившей композицию певицы ANIVAR «Любимый человек». Звезда НТВ на этот раз похвалила артистку, однако едкую тираду все же выдала, но о муже. Знаменитость рассказала, что впервые услышала песню, выбранную Катей, благодаря супругу, использовавшему эту музыку для поздравительного видео.«Я об этой песне узнала два года назад, когда мой муж в социальных сетях на мой день рождения кое-как наклепал какую-то нарезку из моих фотографий и подставил эту песню. Нам, девочкам, она очень нравится», — заявила ведущая «Секрета на миллион». Напомним, ранее Кудрявцева жаловалась, что у них с Макаровым исчезли страсть и романтика в отношениях и они стали больше похожи на престарелую пару, коротающую вечера дома.