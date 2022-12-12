. Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года

Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года

Начинается новый день, новая неделя. Астрологи рассказали, каким будет поведение Луны и как оно скажется на нашем с вами настроении, удаче. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы не попасть впросак.


Для начала стоит отметить, что сегодня будет очень благоприятный день, ведь 12.12 — последняя зеркальная дата 2022 года. В связи с этим советуем ознакомиться с зеркальными датами следующего 2023 года. Это поможет вам спланировать дела заранее. Что касается этого дня, то он станет очень важным для тех, кто находится в поисках себя и в поисках вдохновения.

Фаза Луны: Луна сегодня находится в апогее — то есть максимально сильно отдалена от Земли. Это является крайне позитивной новостью, поскольку 19 лунный день пройдет под влиянием Льва. Убывающая Луна перейдет в этот негативный для нее Знак, поэтому ее ослабление из-за отдаления от Земли пойдет нам на пользу.

Магнитные бури 12 декабря: магнитное поле Земли спокойно.

Что принесет удачу сегодня


планирование;
интеллектуальная работа;
творчество;
укрепление иммунитета;
общение;
духовное развитие.

Что отпугнет успех в этот день


апатия;
риски;
жадность;
грубость.

Домашние дела по лунном календарю


В этот день важно освободить пространство от ненужных вещей. С помощью перестановки мебели и новых предметов декора можно существенно улучшить энергетику дома. Луна убывает, сил становится меньше, поэтому взваливать на себя множество обязанностей не стоит: лучше ограничиться легкой уборкой. Более того, сегодня понедельник, а значит и времени на домашние дела у многих людей останется не много. Вечером астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сделать что-нибудь вкусное, чтобы поднять настроение себе и своим близким.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Сосредоточиться на работе и делах в первый день недели вам поможет деловой стиль одежды. Строгие линии и приглушенные цвета — лучший выбор для тех, кому необходимо без спешки завершить начатое, а также избежать споров и конфликтов. Тем, кто сегодня отдыхает от работы, можно воспользоваться помощью синего цвета, который идеально сочетается с энергетикой числа Три, которое правит миром в эту зеркальную дату.

Из талисманов стоит пользоваться минералами стихии Воды, которые успокаивают нервы и способствуют духовному росту: авантюрином, бирюзой, розовым кварцем и лазуритом. Также полезно использовать украшения из платины — подвески и серьги.

Финансы и работа в 19 лунный день

Траты в этот день лучше ограничить, чтобы исключить покупку бесполезных вещей. Под влиянием созвездия Льва лучше избегать любых проявлений импульсивности. Ни в коем случае не покупайте ничего старого и не приобретайте вещей, бывших в употреблении. В целом этот день не особо подходит для подобных дел, ведь у руля будет число 3, а оно с финансовыми потоками связано слабо.


Рабочие дела лучше выполнять последовательно, выполняя всё в срок и не переключаясь с одного занятия на другое. Удачно пройдет завершение дел, начатых на прошлой неделе. А вот юридические дела, по мнению астрологов, лучше отложить на потом.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Это идеальный день для духовных практик, молитв, медитаций. Все это поможет вам побороть дурное настроение можно, настроиться на позитивные мысли. Глядя в зеркало, произносите жизнеутверждающие фразы, которые помогут обрести уверенность в себе.

Второй осенний месяц — не время расслабляться и поддаваться осенней хандре. Новогодние праздники приближаются, и начать подготовку к ним можно уже сейчас: выбрать наряд, составить список гостей, обдумать подарки и блюда для праздничного стола. Тройка не хочет, чтобы вы зацикливались на мыслях о прошлом. Думайте о хорошем.

Любовь и общение 12 декабря

В этот день влюбленные пары с большой вероятностью смогут разрешить все свои разногласия, побороть ревность и исправить прошлые ошибки. Избежать конфликтов поможет умение решать проблемы спокойно, без агрессии и обвинений. Тем, кто планирует романтические знакомства, в этот день важно избегать навязчивости.

Неосторожные слова или замечания в адрес окружающих людей могут их очень обидеть. Будьте внимательны, выбирая темы для разговора. Старайтесь помогать окружающим, оказывая психологическую поддержку. Это очень хорошо скажется на вашей карме. Число 3 любит, когда люди помогают друг другу.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года
Диспетчер потерял в аэропорту мистера Гарри Поттера
Диспетчер потерял в аэропорту мистера Гарри Поттера
СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами или ее дату выхода придется перенести
СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами
В Москве задержали пришедшего к соседям с «оружием» мужчину
В Москве задержали пришедшего к соседям с «оружием» мужчину
В Курской области заявили о тренировке народных дружин на площадках ЧВК «Вагнер»
В Курской области заявили о тренировке народных дружин на площадках
Зимнее солнцестояние 2022: дата, важные традиции и приметы, ритуалы
Зимнее солнцестояние 2022: дата, важные традиции и приметы, ритуалы
Актер Роберт Патрик и бюст Т-1000 из знаменитого Терминатора: как постарел актер (6 фото)
Актер Роберт Патрик и бюст Т-1000 из знаменитого Терминатора: как
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Риме
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Риме
Twitter увеличит максимальное количество символов в постах
Twitter увеличит максимальное количество символов в постах
Банк России назвал, сколько миллиардов долларов хранят россияне на своих счетах
Банк России назвал, сколько миллиардов долларов хранят россияне на
Стаса Барецкого избили в Петербурге
Стаса Барецкого избили в Петербурге
Артём Грант рассчитывает на длительные отношения с Ворониной
Артём Грант рассчитывает на длительные отношения с Ворониной

Топ на сегодня

Преимущества и особенности «Экспобанка»
Преимущества и особенности «Экспобанка»
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 08.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 08.12.2022

Еще по теме

Лунный день сегодня 21 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 26 июня 2021 года
Лунный день сегодня 4 октября 2021 года
Лунный день сегодня 4 июля 2021 года