. Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года

Начинается новый день, новая неделя. Астрологи рассказали, каким будет поведение Луны и как оно скажется на нашем с вами настроении, удаче. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы не попасть впросак.

Для начала стоит отметить, что сегодня будет очень благоприятный день, ведь 12.12 — последняя зеркальная дата 2022 года. В связи с этим советуем ознакомиться с зеркальными датами следующего 2023 года. Это поможет вам спланировать дела заранее. Что касается этого дня, то он станет очень важным для тех, кто находится в поисках себя и в поисках вдохновения.

Фаза Луны: Луна сегодня находится в апогее — то есть максимально сильно отдалена от Земли. Это является крайне позитивной новостью, поскольку 19 лунный день пройдет под влиянием Льва. Убывающая Луна перейдет в этот негативный для нее Знак, поэтому ее ослабление из-за отдаления от Земли пойдет нам на пользу.

Магнитные бури 12 декабря: магнитное поле Земли спокойно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунном календарю

планирование;интеллектуальная работа;творчество;укрепление иммунитета;общение;духовное развитие.апатия;риски;жадность;грубость.

В этот день важно освободить пространство от ненужных вещей. С помощью перестановки мебели и новых предметов декора можно существенно улучшить энергетику дома. Луна убывает, сил становится меньше, поэтому взваливать на себя множество обязанностей не стоит: лучше ограничиться легкой уборкой. Более того, сегодня понедельник, а значит и времени на домашние дела у многих людей останется не много. Вечером астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сделать что-нибудь вкусное, чтобы поднять настроение себе и своим близким.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Сосредоточиться на работе и делах в первый день недели вам поможет деловой стиль одежды. Строгие линии и приглушенные цвета — лучший выбор для тех, кому необходимо без спешки завершить начатое, а также избежать споров и конфликтов. Тем, кто сегодня отдыхает от работы, можно воспользоваться помощью синего цвета, который идеально сочетается с энергетикой числа Три, которое правит миром в эту зеркальную дату.

Из талисманов стоит пользоваться минералами стихии Воды, которые успокаивают нервы и способствуют духовному росту: авантюрином, бирюзой, розовым кварцем и лазуритом. Также полезно использовать украшения из платины — подвески и серьги.

Финансы и работа в 19 лунный день

Траты в этот день лучше ограничить, чтобы исключить покупку бесполезных вещей. Под влиянием созвездия Льва лучше избегать любых проявлений импульсивности. Ни в коем случае не покупайте ничего старого и не приобретайте вещей, бывших в употреблении. В целом этот день не особо подходит для подобных дел, ведь у руля будет число 3, а оно с финансовыми потоками связано слабо.





Рабочие дела лучше выполнять последовательно, выполняя всё в срок и не переключаясь с одного занятия на другое. Удачно пройдет завершение дел, начатых на прошлой неделе. А вот юридические дела, по мнению астрологов, лучше отложить на потом.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это идеальный день для духовных практик, молитв, медитаций. Все это поможет вам побороть дурное настроение можно, настроиться на позитивные мысли. Глядя в зеркало, произносите жизнеутверждающие фразы, которые помогут обрести уверенность в себе.

Второй осенний месяц — не время расслабляться и поддаваться осенней хандре. Новогодние праздники приближаются, и начать подготовку к ним можно уже сейчас: выбрать наряд, составить список гостей, обдумать подарки и блюда для праздничного стола. Тройка не хочет, чтобы вы зацикливались на мыслях о прошлом. Думайте о хорошем.

Любовь и общение 12 декабря

В этот день влюбленные пары с большой вероятностью смогут разрешить все свои разногласия, побороть ревность и исправить прошлые ошибки. Избежать конфликтов поможет умение решать проблемы спокойно, без агрессии и обвинений. Тем, кто планирует романтические знакомства, в этот день важно избегать навязчивости.

Неосторожные слова или замечания в адрес окружающих людей могут их очень обидеть. Будьте внимательны, выбирая темы для разговора. Старайтесь помогать окружающим, оказывая психологическую поддержку. Это очень хорошо скажется на вашей карме. Число 3 любит, когда люди помогают друг другу.