. Муж Наташи Королевой строго контролирует ее вес

Певица Наташа Королева даже в отсутствии супруга не может позволить себе съесть лишнего. Артистка не может отдохнуть даже в отсутствие супруга. Певица появилась в одиночестве на семейном празднике Филиппа Киркорова. Для мероприятия она выбрала короткую юбку, блестящие колготки и просвечивающуюся блузку, чтобы выгодно подчеркнуть фигуру. Вот только выяснилось, что супруг ее образ не смог оценить, так как уехал. А без него Королева не вылезает из тренажерного зала, так как знает – он приедет и проверит вес. Наташа всерьез взялась за свое тело. Певица старается похудеть перед Новым годом, и мотивации ей придает муж Сергей Глушко. Певица рассказала в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!», что супруг весьма критично относится к ее лишним килограммам и отправляет в спортивный зал. Сейчас Королева практически довольна своей фигурой. Пока Тарзан на гастролях, артистка посещает светские мероприятия и ночные клубы, для которых выбирает открытые сексуальные наряды. На фотографиях, которые выставляет Наташа, она всегда в компании мужчин, которые без стеснения прижимаются к ней, пока муж не видит. Сама певица не считает, что выглядит как-то слишком вульгарно. На семейном празднике Филиппа Киркорова она и вовсе сказала, что одета, как строгая учительница, хотя невооруженным взглядом можно было увидеть бюстгальтер, просвечивающийся через блузку.Наташа признается, перед Новым годом много мероприятий, где она должна быть, как говорится, «с иголочки», поэтому она не может дать себе слабину и набрасываться на еду. Правда, сделать это довольно сложно. Королева постоянно испытывает соблазн съесть что-то вкусное. Певица жалуется, что и так не видит мужа, а он, как только приезжает, тут же гонит ее на весы. Поэтому, чтобы не получить нагоняй, Наташа занимается регулярно на тренажерах. По ее словам, пока она отложила пробежки из-за холодного времени года, но упражнения на эллипсе никто не отменял. Занятия Королева устраивает себе ежедневно, но не очень долго – полчаса. «И сразу все в тонусе. Попа, ноги, животик. И лишняя вода уходит, поэтому эллипс рекомендую», — сказала певица журналистам. Кроме тренировок, артистка любит ходить на массаж, который тоже помогает ей худеть и избавляет от целлюлита. По признанию артистки, ей нравится прессотерапия. Дома есть специальный костюм для этого. «Это тоже хорошо, лимфу гонит. Если надо активно, то вот после эллипса полежал, погонял водичку в организме», — считает Королева. Пока сбросить удалось немного. Как говорит артистка, может, несколько килограммов. А секрет похудения у Наташи один – не есть. Правда, это пока ей плохо удается. Однако цели скинуть определенный вес у певицы нет. Для нее важно лишь то, чтобы ушел объем. Тем более, Тарзан тоже не хочет, чтобы его супруга была слишком худой. Сам артист признался, он весьма критичный человек. Он сразу видит, если жена съела что-то лишнее. Но Королева на супруга не в обиде за это. Перед Новым годом ей нужно прийти в форму, поэтому она худеет даже в первую очередь для себя, а не для Тарзана.