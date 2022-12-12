. На Xbox возникли проблемы с работой игр по обратной совместимости





В социальных сетях в последние дни игроки с приставками Xbox One и Xbox Series X | S сообщают о наличии проблем в работе игр по обратной совместимости с Xbox 360. Имеются проблемы и у игроков, которые используют непосредственно приставку Xbox 360. Игроки не могут подключиться к серверам и играть онлайн в различные проекты. При попытке подключения игроки получают от службы Xbox Live различные коды ошибок — 8015190E, 8007065B, 80070490, которые не несут никакой пользы.





При этом, насколько распространена данная проблема, сложно понять. На официальном сайте статуса службы Xbox Live указано, что сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Портал trueachievements пишет, что некоторые его пользователи получили в личные сообщения ответы от службы поддержки Xbox, которая признала наличие проблемы и сообщила, что ведутся работы по ее устранению.

Некоторые игроки, которые столкнулись с указанными проблемами, отмечают, что есть способ решения — нужно в настройках сети указать альтернативный порт. Однако, работает этот способ далеко не у всех.