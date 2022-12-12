. Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста

Новая Зеландия ввела санкции против ЭрнстаНовая Зеландия ввела санкции против гендиректора Первого канала Эрнста и министра ШадаеваСюжетСанкции против России:

Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая главу Минцифры Максута Шадаева и гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя новозеландского МИД Нанаю Махуту.

«Попавшие под санкции включают министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главу Первого канала России и ключевых лиц российских медиаизданий, в том числе "Инфорос", "Южный Фронт" и "Фонд стратегической культуры"», — говорится в сообщении. Глава МИД Новой Зеландии в своем заявлении связала санкции с ситуацией на Украине.

В конце октября Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России, а также ряда российских предприятий оборонного сектора и СМИ. Сообщалось, что попавшим под санкции запретят посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Кроме того, были заморожены активы попавших под ограничения россиян.

До этого Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина и 24 должностных лиц. Все попавшие под ограничения связаны со вступившими в состав России территориями. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующих договоров.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ароматные «Николайчики»: интересный рецепт лакомства к празднику Святого Николая
Ароматные «Николайчики»: интересный рецепт лакомства к празднику
Александр Серов спасался бегством от журналистов
Александр Серов спасался бегством от журналистов
Алена Шишкова показала свои зубы
Алена Шишкова показала свои зубы
Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихи Алле Пугачевой
Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихи Алле Пугачевой
Солнечные очки если большой нос
Солнечные очки если большой нос
Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста
Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла
Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла
Digital Foundry: тест Unreal Engine 5.1 в Fortnite, сравнение на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: тест Unreal Engine 5.1 в Fortnite, сравнение на Xbox
Бут заявил о желании Грайнер пожать ему руку у трапа самолета
Бут заявил о желании Грайнер пожать ему руку у трапа самолета
Райдер Валерия Леонтьева: повышенная сумма для россиян и номер с залепленными окнами
Райдер Валерия Леонтьева: повышенная сумма для россиян и номер с
Муж Наташи Королевой строго контролирует ее вес
Муж Наташи Королевой строго контролирует ее вес

Топ на сегодня

Стаса Барецкого избили в Петербурге
Стаса Барецкого избили в Петербурге
Twitter увеличит максимальное количество символов в постах
Twitter увеличит максимальное количество символов в постах
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Риме
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Риме
Банк России назвал, сколько миллиардов долларов хранят россияне на своих счетах
Банк России назвал, сколько миллиардов долларов хранят россияне на
Актер Роберт Патрик и бюст Т-1000 из знаменитого Терминатора: как постарел актер (6 фото)
Актер Роберт Патрик и бюст Т-1000 из знаменитого Терминатора: как

Еще по теме

Новая Зеландия расширила санкции против России
Канада ввела санкции против 30 граждан РФ
Кадыров ответил на санкции Новой Зеландии фразой «где находится»
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии