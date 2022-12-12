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Песков рассказал о заболевших гриппом в Кремле

Песков рассказал о заболевших гриппом в Кремле

В настоящий момент много сотрудников Кремля болеют гриппом, однако в этом нет ничего удивительного. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также указал, что в Кремле продолжает действовать масочный режим. 

«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп — это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс», — подчеркнул Песков.

В то же время он затруднился ответить на вопрос о возвращении обеззараживающих установок в Администрации Президента и других административных зданиях Кремля. «Не знаю, это будет зависеть от того, что порекомендуют специалисты в области здравоохранения», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Вместе с тем Песков напомнил о надежности прививок в качестве профилактического средства от гриппа.

Между тем, как писала «Парламентская газета», глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам вернуться к ношению масок в связи с сезонным ростом заболеваемости коронавирусом и гриппом. Помимо этого, чиновник порекомендовал не отправлять уже заболевших детей в школу и детские сады.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирус A (H1N1), который сейчас активно распространяется в России, вызывает самый серьезный ущерб здоровью и наибольшее число осложнений. 

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По материалам: pnp.ru

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