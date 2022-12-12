. Певица Валерия решила учить музыке внучку

Певица Валерия взялась за обучение внучки. Артистка посвятила выходной своей внучке Селин. Иосиф Пригожин заснял умилительное видео. Валерия не теряет своей популярности. В 54 года артистка продолжает выступать на сцене. Она следит за фигурой, не боится экспериментировать с образами и зачастую выступает на телевизионных шоу. А вот свободное время она предпочитает посвящать своим родным. Так как многие концерты Валерия отменила, она выходные посвящает своей внучке Селин. На этот раз Иосиф Пригожин решил выложить трогательные домашние кадры. Он подловил жену, которая присела на пол рядом с малышкой и стала учить играть ее на игрушечном пианино. Артистка показала крохе, как звучат ноты. «Мама дорогая!» – удивилась Селин.