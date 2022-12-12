. Певица Валерия решила учить музыке внучку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Валерия решила учить музыке внучку

Певица Валерия решила учить музыке внучку
Певица Валерия взялась за обучение внучки. Артистка посвятила выходной своей внучке Селин. Иосиф Пригожин заснял умилительное видео. Валерия не теряет своей популярности. В 54 года артистка продолжает выступать на сцене. Она следит за фигурой, не боится экспериментировать с образами  и зачастую выступает на телевизионных шоу. А вот свободное время она предпочитает посвящать своим родным.  Так как многие концерты Валерия отменила, она выходные посвящает своей внучке Селин. На этот раз Иосиф Пригожин решил выложить трогательные домашние кадры. Он подловил жену, которая присела на пол рядом с малышкой и стала учить играть ее на игрушечном пианино. Артистка показала крохе, как звучат ноты.  «Мама дорогая!» – удивилась Селин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Муж Наташи Королевой строго контролирует ее вес
Муж Наташи Королевой строго контролирует ее вес
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023
Певица Валерия решила учить музыке внучку
Певица Валерия решила учить музыке внучку
Музыкальный вечер с Ольгой Бузовой
Музыкальный вечер с Ольгой Бузовой
Назван победитель «Детского Евровидения»
Назван победитель «Детского Евровидения»
Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики
Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики
Возможности «пяти двоек»: как использовать силу 12.12.2022, чтобы изменить свою судьбу
Возможности «пяти двоек»: как использовать силу 12.12.2022, чтобы
Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России
Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России
В Косовской Митровице прозвучали взрывы
В Косовской Митровице прозвучали взрывы
Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 12 декабря 2022 года
Диспетчер потерял в аэропорту мистера Гарри Поттера
Диспетчер потерял в аэропорту мистера Гарри Поттера
СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами или ее дату выхода придется перенести
СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами

Топ на сегодня

Преимущества и особенности «Экспобанка»
Преимущества и особенности «Экспобанка»
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Стаса Барецкого избили в Петербурге
Стаса Барецкого избили в Петербурге

Еще по теме

Валерия сводила внучку в ресторан и научила пользоваться косметикой
Валерия вместе с внучкой залезла в сухой бассейн
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук