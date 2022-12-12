. Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме

Подруга премьер-министра Италии Мелони оказалась одной из жертв стрельбы в Риме

Подруга премьер-министра Италии Джорджи Мелони оказалась одной из погибших в результате стрельбы на собрании жильцов в Риме. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Николетта была моей подругой, неправильно так умирать. Николетта была заботливой матерью, искренней и порядочной подругой, одновременно сильной и хрупкой женщиной», — написала Мелони. Премьер рассказала, что у погибшей остались муж и 10-летний сын. Она также понадеялась на то, что правосудие свершится как можно скорее.

При этом, уточняет Guardian, полиция никак не прокомментировала мотивы стрельбы, и в сообщении самой Мелони не было никаких намеков на то, что она была политической.

Стрельба в Риме произошла 11 декабря. В результате погибли четыре человека. По некоторым данным, мужчина поссорился с тремя женщинами в ходе собрания жильцов, после чего достал оружие и произвел несколько выстрелов. «Он вошел в комнату, закрыл дверь и крикнул "Я вас всех убью", а затем начал стрелять», — рассказал один из свидетелей агентству Ansa. Жителям удалось обезоружить стрелявшего до прибытия полиции.