. Райдер Валерия Леонтьева: повышенная сумма для россиян и номер с залепленными окнами

73-летний Валерий Леонтьев утверждал, что больше не вернется в Россию. Певец живет в солнечном Майами и отклоняет даже такие предложения, как выступить на "Песне года". Однако, похоже, вопрос только в цене.

Издание Mash нередко находит райдеры артистов, и теперь им подвернулся Леонтьев. Валерия вряд ли можно назвать слишком требовательным, но для россиян его концерт теперь стоит дороже. Так, если певец выступает в любом другом месте, то берет 100 тысяч долларов, а в России - 150 тысяч.

При этом половина денег должна быть внесена по предоплате. Артист также требует деньги на билеты туда и обратно.

По райдеру можно сделать вывод, что певец, как вампир, боится дневного света: окна в его люксовом номере должны быть заклеены черными пакетами. Для безопасности в соседних номерах должны жить его охранники.

Для удобства передвижения Валерий просит Mercedes-benz и не менее четырех носильщиков багажа. Ради развлечения артисту требуется виски дорогого шотландского бренда, мясная закуска и $ 300 суточных.

Леонтьев отказался выступать на "Песне года"

Валерий 41 год участвовал в ежегодном фестивале, но в 2022 впервые отклонил предложение. Несколько месяцев назад он уехал к своей жене Людмиле Исакович в Майами.

Артист начал встречаться с ней в 1972 году, а в 1998 они поженились. Людмила живет в США уже 30 лет, а артист до этого времени жил на две страны. Роскошная вилла супругов находится на берегу океана.