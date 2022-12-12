Сайт IMDb составил список актёров и актрис, которые стали самыми популярными в 2022 году
Кто среди актёров и актрис стал самым популярным в этом году? Сайт IMDb знает ответ на этот вопрос. Платформа составила рейтинг лучших среди лучших, основываясь на количестве просмотров их страниц.
Теперь у вас есть возможность посмотреть, кем же же интересовались пользователи сети и за чьей карьерой следили наиболее активно. Вполне возможно, что в рейтинге, представленном ниже, найдутся и ваши любимчики.
Зендея — 20 место
Джессика Дэрроу — 19 место
Актриса наиболее известна по озвучиванию роли Луизы Мадригаль в диснеевском мультфильме «Энканто».
Татьяна Маслани — 18 место
Зрители могли видеть Татьяну Маслани сериале «Женщина-Халк: Адвокат». В нём актрисе досталась главная роль.
Том Круз — 17 место
Александр Скарскард — 16 место
В этом году Александр Скарсгард отметился исполнением роли в фильме «Варяг».
Алан Ритчсон — 15 место
Алан Ритчсон исполнил главную роль в сериале «Джек Ричер».
Оливия Кук — 14 место
Фрейя Аллан — 13 место
Актриса стала известна благодаря роли княжны Цинтры Цириллы в сериале «Ведьмак», который был снят американской компанией Netflix.
Симон Эшли — 12 место
Эван Питерс — 11 место
Питерс сыграл во многих рейтинговых кинокартинах. Одной из наиболее нашумевших является «История Джеффри Дамера».
Джейми Кэмпбелл Бауэр — 10 место
Зои Кравиц — 9 место
Лили Джеймс — 8 место
Остин Батлер — 7 место
Актёр наиболее известен по ролям в таких кинопроектах, как «Зоуи 101», «Их перепутали в роддоме», «Жизнь непредсказуема», «Дневники Кэрри» и «Элвис».
Милли Бобби Браун — 6 место
Джулия Гарнер — 5 место
Джозеф Куинн — 4 место
Узнали Эдди Мансона из сериала «Очень странные дела»?
Милли Олкок — 3 место
Эмма Д’Арси — 2 место
Актриса стала известна по роли Астрид в сериале «Искатели правды» и роли Рейниры Таргариен в сериале «Дом Дракона».
Ана де Армас — 1 место
Ана де Армас прославилась на весь мир благодаря нескольким ролям в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать» и «Блондинка» (в нём кстати актриса сыграла саму Мэрилин Монро).
Всего в рейтинг вошло 100 актёров. Видимо, у IMDb не поднялась рука внести в него меньше имён. Уж слишком все хороши. С остальными участниками можно ознакомиться здесь.