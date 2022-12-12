. Сайт IMDb составил список актёров и актрис, которые стали самыми популярными в 2022 году

Кто среди актёров и актрис стал самым популярным в этом году? Сайт IMDb знает ответ на этот вопрос. Платформа составила рейтинг лучших среди лучших, основываясь на количестве просмотров их страниц.

Теперь у вас есть возможность посмотреть, кем же же интересовались пользователи сети и за чьей карьерой следили наиболее активно. Вполне возможно, что в рейтинге, представленном ниже, найдутся и ваши любимчики.

Зендея — 20 место

Джессика Дэрроу — 19 место

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Актриса наиболее известна по озвучиванию роли Луизы Мадригаль в диснеевском мультфильме «Энканто».

Татьяна Маслани — 18 место

Jon Kopaloff

Зрители могли видеть Татьяну Маслани сериале «Женщина-Халк: Адвокат». В нём актрисе досталась главная роль.

Том Круз — 17 место

Александр Скарскард — 16 место

Joseph OkpakoEmma McIntyre

В этом году Александр Скарсгард отметился исполнением роли в фильме «Варяг».

Алан Ритчсон — 15 место

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Алан Ритчсон исполнил главную роль в сериале «Джек Ричер».

Оливия Кук — 14 место

Фрейя Аллан — 13 место

livkatecookefreyaallan

Актриса стала известна благодаря роли княжны Цинтры Цириллы в сериале «Ведьмак», который был снят американской компанией Netflix.

Симон Эшли — 12 место

Эван Питерс — 11 место

simoneashleyArturo Holmes

Питерс сыграл во многих рейтинговых кинокартинах. Одной из наиболее нашумевших является «История Джеффри Дамера».

Джейми Кэмпбелл Бауэр — 10 место

Зои Кравиц — 9 место

Лили Джеймс — 8 место

Остин Батлер — 7 место

Todd OwyoungCindy OrdlilyjamesofficialJon Kopaloff

Актёр наиболее известен по ролям в таких кинопроектах, как «Зоуи 101», «Их перепутали в роддоме», «Жизнь непредсказуема», «Дневники Кэрри» и «Элвис».

Милли Бобби Браун — 6 место

Джулия Гарнер — 5 место

Джозеф Куинн — 4 место

Angela Weissjuliagarnerofficialjosephquinn

Узнали Эдди Мансона из сериала «Очень странные дела»?

Милли Олкок — 3 место

Эмма Д’Арси — 2 место

Mike MarslandJon Kopaloff

Актриса стала известна по роли Астрид в сериале «Искатели правды» и роли Рейниры Таргариен в сериале «Дом Дракона».

Ана де Армас — 1 место

ana_d_armas

Ана де Армас прославилась на весь мир благодаря нескольким ролям в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать» и «Блондинка» (в нём кстати актриса сыграла саму Мэрилин Монро).

Всего в рейтинг вошло 100 актёров. Видимо, у IMDb не поднялась рука внести в него меньше имён. Уж слишком все хороши. С остальными участниками можно ознакомиться здесь.