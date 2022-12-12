. Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихи Алле Пугачевой
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Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихи Алле Пугачевой

Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихи Алле Пугачевой
Звезда стриптиза, Сергей Глушко уже не только пишет картины, но и сочиняет стихи. Наташе Королевой просто невероятно повезло со своим талантливым мужем. Пока она четвертый десяток лет подряд поет на сцене про желтые тюльпаны, Сергей Глушко успел достичь вершин славы в стриптизе, зарекомендовал себя как талантливый художник, увековечивший любимую супругу в масле, а теперь принялся за поэтическое творчество. Беда в том, что стихи он посвятил вовсе не своей половинке, а Алле Пугачевой. Побег Примадонны из страны вверг артиста узкого жанра в тоску и печаль, поэтому он, по ее же примеру, начал показывать публике виды из своего окна в поселке Крекшино. Пальм оттуда не видно, зато патриотизма у Сергея Глушко хоть отбавляй.
«Забавно видеть, как вчерашние киношные бруталы гражданство-родину меняют по примеру Аллы»,  — написал новоявленный поэт, признанный художник и неподражаемый исполнитель эротических танцев. И добавил, что все уехавшие трусы и предатели, забывшие, где именно получили свои звания и чины. Кстати, в интернете можно найти информацию, что Тарзан и Примадонна могут быть знакомы гораздо ближе, чем хотят это показать. Но это только слухи. Но сейчас Алле Пугачевой за ее виды и высказывания из Израиля грозят большие неприятности. Ей уже намекнули на проверку банковских счетов, из которых многое станет понятно. Пострадала и ее подруга Лайма Вайкуле, неосторожно заявившая в недавнем интервью, что на пару с Аллой «кормили» весь СССР и Россию. Латвийские депутаты этими словами заинтересовались и пообещали лишить певицу гражданства ее родной прибалтийской страны.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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