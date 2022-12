. Шутер High on Life от создателя «Рика и Морти» получил релизный трейлер, игра выходит в Game Pass

Сегодня журналисты выставили оценки игре High on Life — шутеру от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда. В целом, рецензии на игру положительные, ее особенно рекомендуют лично поклонникам Ройланда, поскольку в High on Life много юмора в его стиле. Однако, если вам не нравится подобный стиль шуток, то лучше пройти мимо High on Life.

Разработчики High on Life опубликовали трейлер к релизу High on Life, который можно посмотреть ниже. Напомним, что релиз состоится уже завтра — 13 декабря.

Выходит игра High on Life на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза High on Life окажется в Game Pass. Важно сказать, что в игре не будет русской локализации, разработчики не сообщали о планах ее добавить.