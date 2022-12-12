Солнечные очки если большой нос

Если правильно подобрать очки, можно скрыть такие недостатки как большой нос. И чтобы вы могли это сделать, предлагаем ознакомиться с основными принципами и конкретными рекомендациями, что необходимо учесть.

Какие выбрать очки, если нос непропорционально велик?

Непропорциональные формы изменить невозможно. Чтобы они не бросались в глаза, нужно выбирать такую оправу, чтобы размер линз и форма очков компенсировали пропорции и отвлекали внимание внимание от крупного носа за счет инкрустации, формы, размера и даже цвета.

Правильная посадка и форма оправы

Если нос длинный, на его кончике носить очки нельзя! Их располагают посередине переносицы. Часть носа закрыта, и визуально он выглядит короче. Двойные или широкие сплошные дужки усилят эффект, скрыв преднамеренно заниженную посадку. Брови должны быть видны. Оправа – широкая и массивная. Цвет – темный, и чем темнее, тем лучше.

Крупный нос сгладят очки с массивной широкой перегородкой, если понравившаяся модель изготовлена из легкого материала. Если же это металл, купите модель с двойной перегородкой и с большой плоскостью линз. Подойдут классические модели в форме «кошачий глаз», «бабочки». Темная оправа будет контрастировать на фоне кожи лица, и отвлечет внимание от носа. Линзы допускаются любые.

Совет мужчинам с длинным носом

Мужчине с большим носом подойдут металлические очки с большим световым проемом. Цвет и оттенок линз значения не имеет. Это позволяет всем частям лица гармонировать. Присмотритесь к классическим моделям. Чем более выдающиеся размеры имеет нос, тем сильнее очки должны выделяться. Цветовое решение не принципиально, если это не светлый диапазон.

Ободок оправы – широкий, если линзы светлые. В случаях, когда рассматриваются варианты с тонким ободком, он должны сливаться с линзами по цвету.

Если проблема кроется в длине носа, то переносица в очках должна располагаться не слишком высоко. Массивная сплошная – на линии, соединяющей оси линз. Двойная перемычка – поверху. Брови открыты. Выбрав оправу яркого, необычного цвета, вы отвлечете внимание от своего носа, переключив его на очки.

Отвлечь и переориентировать акценты, можно применив следующий метод. Элементы декора, расположенные на дужках и боках оправы, с легкостью справятся с задачей. Это могут быть стразы, лепнина, металлические литые накладки, да что угодно. Будучи броскими, очки привлекают внимание на себя, и нос становится незаметным. Обратите внимание, что элементы декора при взгляде спереди находятся в пределах очертания лица. Они не должны выходить за пределы контура.

Важно крепление дужек

Мало кто обращает на это внимание, и напрасно. Нос, который вздернут кверху спрячут очки с низким креплением. Если оно расположено выше горизонтальной оси линз – это вариант для прямой формы переносицы. Нос, загнутый книзу (с горбинкой), скроется под очками с верхним креплением дужек. Примеряя оправу, не забывайте о посадке и открытых бровях. Место крепления – важный аспект, но работает он в совокупности с другими. Для этого лучше всего выбрать очки с флексом - специальным механизмом, который позволяет подстроить посадку оправы на лице под форму головы, предотвращая перекос дужек, в результате чего такие очки сидят очень комфортно, как влитые!

Ширина очков по лицу

Невозможно спрятать крупный нос под узкие очки. В первую очередь это касается расстояния между дужками (шире лица). В противном случае гарантирован обратный эффект. Это не означает, что очки должны быть на размер больше. Нынешний ассортимент позволят подобрать модели с учетом всех требований.





Выбирая по ширине, не забывайте, о чем говорилось ранее. Совокупность изложенных принципов восстановят пропорции лица, и скроют изъяны лучше всякого макияжа.



