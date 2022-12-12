. Совет Европы потребовал от России исполнять решения ЕСПЧ, несмотря на исключение из организации

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отправила министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с призывом к Москве выполнять постановления Европейского суда по правам человека, пишет РИА Новости.

В ходе последнего ежеквартального заседания по исполнению постановлений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы также решил реализовать новую стратегию надзора за делами, касающимися России. В СЕ считают, что Россия, невзирая на исключение из организации, "по-прежнему обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые имели место до 16 сентября 2022 года".



ЕСПЧ продолжает выносить постановления в отношении РФ, и Комитет министров СЕ продолжает контролировать их исполнение.

Российская сторона заявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека 15 марта. Москва будет выполнять решения ЕСПЧ, только если те будут соответствовать российской Конституции.