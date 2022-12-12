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Совет Европы потребовал от России исполнять решения ЕСПЧ, несмотря на исключение из организации

Совет Европы потребовал от России исполнять решения ЕСПЧ, несмотря на исключение из организации

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отправила министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с призывом к Москве выполнять постановления Европейского суда по правам человека, пишет РИА Новости.

В ходе последнего ежеквартального заседания по исполнению постановлений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы также решил реализовать новую стратегию надзора за делами, касающимися России. В СЕ считают, что Россия, невзирая на исключение из организации, "по-прежнему обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые имели место до 16 сентября 2022 года".


ЕСПЧ продолжает выносить постановления в отношении РФ, и Комитет министров СЕ продолжает контролировать их исполнение.

Российская сторона заявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека 15 марта. Москва будет выполнять решения ЕСПЧ, только если те будут соответствовать российской Конституции.

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По материалам: uposters.ru

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