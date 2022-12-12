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Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла

Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла«Такском»: стоимость приготовления крабового салата увеличилась на 10 процентов за год

Стоимость популярного на новогоднем столе у россиян крабового сала за год выросла на 10 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на подсчеты аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Для определения стоимости салата аналитики учитывали цены входящих в его состав продуктов в необходимой пропорции: крабовые палочки (122 рубля), яйца (34 рубля за четыре штук), огурец (39,5 рубля), банка консервированной кукурузы (75 рублей), 100 граммов майонеза (19,2 рубля) и чайная ложка соли (32 копейки). Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 43 миллиардов кассовых чеков.

Выросла также и стоимость приготовления салата мимоза. Продукты для нее обойдутся в 344,6 рубля, это на 8 процентов больше, чем в пролом году. Так, майонез в необходимой пропорции стоит 29,7 рубля, сыр — 106,5 рубля, морковь — 11,7 рубля, репчатый лук — 4,7 рубля, яйца — 24 рубля.

Традиционный для праздничного стола сала оливье, наоборот, подешевел. Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции составляет 375 рублей, что на 1,6 рубля меньше, чем в прошлом году. В рецепт входили 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов вареной колбасы, 380 граммов консервированного горошка, четыре яйца, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов маринованных огурцов и 200 граммов майонеза. Снижение себестоимости салата объясняется значительным удешевлением овощей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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