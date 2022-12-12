. В Госдуме потребовали проверить новый альбом Влади из «Касты»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Госдуме потребовали проверить новый альбом Влади из «Касты»

В Госдуме потребовали проверить новый альбом Влади из «Касты»Депутат Госдумы Альшевских потребовал у правоохранителей проверить новый альбом Влади

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских потребовал у правоохранителей проверить новый альбом рэпера Влади «Длится февраль». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В кругах иноагентов уже радостно визжат от русофобии рэпера. Исполнитель решил урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности. Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья», — написал депутат.

Его возмутило, что альбом участника группы «Каста» распространяется на стриминговых платформах. Альшевских добавил, что «запросы в отношении музыканта сделаны».

«Длится февраль» — пятый сольный альбом Влади, вышедший 9 декабря. Все вошедшие в него девять треков посвящены вооруженному конфликту на Украине.

В январе Влади выпустил клип «Статья, которой нет» о жертвах пыток в колониях. В нем снялись Владислав Воробьев, Алексей Якимов, Артем Пономарчук, Лариса Пикалова, Павел Гурьянов, Михаил Файто. Все они раньше заявляли, что подверглись пыткам со стороны полицейских.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы
В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы
В Госдуме потребовали проверить новый альбом Влади из «Касты»
В Госдуме потребовали проверить новый альбом Влади из «Касты»
Известная ведущая ответила на слух об уходе из «Дома-2»
Известная ведущая ответила на слух об уходе из «Дома-2»
Совет Европы потребовал от России исполнять решения ЕСПЧ, несмотря на исключение из организации
Совет Европы потребовал от России исполнять решения ЕСПЧ, несмотря на
На Xbox возникли проблемы с работой игр по обратной совместимости
На Xbox возникли проблемы с работой игр по обратной совместимости
Как приходится передвигаться москвичам из-за проливного дождя
Как приходится передвигаться москвичам из-за проливного дождя
Песков рассказал о ситуации с гриппом в Кремле
Песков рассказал о ситуации с гриппом в Кремле
Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Ароматные «Николайчики»: интересный рецепт лакомства к празднику Святого Николая
Ароматные «Николайчики»: интересный рецепт лакомства к празднику
Александр Серов спасался бегством от журналистов
Александр Серов спасался бегством от журналистов
Алена Шишкова показала свои зубы
Алена Шишкова показала свои зубы
Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихи Алле Пугачевой
Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихи Алле Пугачевой

Топ на сегодня

СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами или ее дату выхода придется перенести
СМИ: Авторы Diablo IV считают, что игра выйдет в релиз с проблемами
Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики
Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики
Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России
Добровольцы – люди доброй воли. Почему они так нужны сегодня в России
В Москве задержали пришедшего к соседям с «оружием» мужчину
В Москве задержали пришедшего к соседям с «оружием» мужчину
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна во льве 2023

Еще по теме

Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»
Рок-группа «КняZz» запишет новый альбом с песней группы «Король и Шут»
The Rolling Stones впервые с 2005 года выпустила новый студийный альбом
Знаменитые харьковские музыканты выпустят новый альбом в начале 2017 года