. В Госдуме потребовали проверить новый альбом Влади из «Касты»

Депутат Госдумы Альшевских потребовал у правоохранителей проверить новый альбом Влади

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских потребовал у правоохранителей проверить новый альбом рэпера Влади «Длится февраль». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В кругах иноагентов уже радостно визжат от русофобии рэпера. Исполнитель решил урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности. Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья», — написал депутат.

Его возмутило, что альбом участника группы «Каста» распространяется на стриминговых платформах. Альшевских добавил, что «запросы в отношении музыканта сделаны».

«Длится февраль» — пятый сольный альбом Влади, вышедший 9 декабря. Все вошедшие в него девять треков посвящены вооруженному конфликту на Украине.

В январе Влади выпустил клип «Статья, которой нет» о жертвах пыток в колониях. В нем снялись Владислав Воробьев, Алексей Якимов, Артем Пономарчук, Лариса Пикалова, Павел Гурьянов, Михаил Файто. Все они раньше заявляли, что подверглись пыткам со стороны полицейских.