. В Косовской Митровице прозвучали взрывы
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В Косовской Митровице прозвучали взрывы

В Косовской Митровице прозвучали взрывыPink: в Косовской Митровице слышны взрывы

В Косовской Митровице слышны взрывы. Об этом сообщает телеканал Pink.

Каких-либо подробностей инцидента не приводится.

Ранее в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины.

Вечером воскресенья, 11 декабря, все больше людей начали собираться у баррикад, со стороны косовских силовиков прозвучали автоматные очереди.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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