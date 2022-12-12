. Возможности «пяти двоек»: как использовать силу 12.12.2022, чтобы изменить свою судьбу

Зеркальная дата 12.12.2022 обладает особой энергетикой. Она может использоваться для изменения своей жизни к лучшему. А потому в этот день стоит внимательнее следить за своими мыслями, словами и действиями. Журналисты Rsute расскажут, как использовать силу «пяти двоек» 12.12.2022 для изменения своей судьбы. Эти советы помогут достичь желаемых перемен.

Сила «пяти двоек» 12.12.2022: значение в нумерологии

Зеркальные даты обладают мощной созидательной энергетикой. Особая сила у заключительной в этом году, подчеркивает нумеролог Натали Раш. Понять, в чем ее особенности, поможет «наука цифр».

Последняя зеркальная дата в году пройдет под эгидой «тройки». Именно это число получается путем арифметического сложения всех цифр до простого.

В нумерологии «тройка» отвечает за многие аспекты, связанные с изменениями, переменами в жизни. Поэтому 12.12.2022 каждый желающий получит свой уникальный шанс. Это возможность начать жизнь с чистого листа. Более того, можно заручиться поддержкой высших сил. Главное, сделать все правильно.





Сразу 5 «двоек» в дате говорят об усиленном влиянии числа. Цифра отвечает за:

гармонию;

понимание;

дипломатию;

чувства;

единство.

«Двойка» помогает добиться своих целей тем, кто использует для этого переговоры. Зеркальная дата поможет людям, которые занимаются преподаванием, актерским и ораторским искусством, политикой.

Как изменить свою судьбу 12.12.2022

В эту зеркальную дату можно загадать желание. Выберите наиболее удобный способ:

написать на чистом листе бумаги и сжечь над огнем свечи, а пепел закопать в землю или сделать из листа самолетик и запустить в окно;

трижды проговорить желание перед сном;

написать желание и растворить его в воде, которую потом нужно выпить (можно ею полить комнатные растения).

Привлечь удачу в свою жизнь поможет простой обряд. Напишите на чистом листе 12.12.2022 и положите его в карман верхней одежды. Без надобности не доставайте его, чтобы не спугнуть Фортуну.

Что можно делать в зеркальную дату





Это энергетически мощный день. Поэтому нумеролог рекомендует заниматься делами, которые принесут пользу телу и душе:

физическими упражнениями;

отказаться от вредных привычек;

получение новых знаний и навыков;

общение с приятными людьми;

планирование целей.

Важно позитивное мышление и активность. Отсидеться тихо в зеркальную дату не получится.

Что запрещено делать 12.12.2022

Нумеролог рекомендует воздержаться от импульсивных действий. Держите себя в руках. Сказанные сгоряча слова могут ранить ваших близких. Взвешивайте все фразы перед тем, как их выговорить.

Запрещено негативно мыслить. Подобные установки будут привлекать неприятности, и тогда изменить свою судьбу в лучшую сторону не получится.

В эту дату нельзя сидеть сложа руки. Точно так же не стоит лениться. Не пускайте все на самотек, возьмите на себя ответственность за свою жизнь.