17 забавных косплеев на знаменитостей, которые блогер-юморист смастерил из того, что нашёл под рукой
Творческим людям всегда нужны примеры для вдохновения, чтобы суметь создать что-нибудь эдакое. Публичные люди и различные знаменитости отлично подходят для этой роли. Блогер Bodi Imita реализовался в крайне необычном хобби — он косплеит популярных личностей, используя для этого не крутые и дорогие костюмы, а обычные предметы, которые можно без труда отыскать в любом доме.
Во время создания образов юморист обязательно старается соблюдать детали и цветовую гамму начального снимка. Не меньшее внимание уделяется передаче мимики и позированию. Благодаря соединению этих нехитрых составляющих, блогер получает восхитительный результат. Забавные коллажи без труда рассмешат и поднимут настроение каждому, кто решит с ними ознакомиться.
Певица Дженнифер Лопес
Модель Белла Хадид
Для создания своих восхитительных образов парень использует в буквальном смысле всё, что сможет найти под рукой. В ход идут ложки, еда, канцелярия, губки для посуды и многое другое.
Певица Амала Ратна Зандиле Дламини, более известна, как Doja Cat
Рэпер Lil Nas X
Певица Адель
Актриса Зендея
Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян
Модель Кайли Дженнер
Музыкант Гарри Стайлс
Хэлли Берри
Селена Гомес
Забавные косплеи юмориста нравятся многим людям. Подтверждением тому являются тысячи лайков и просмотров. Сегодня пародист сумел привлечь на свою страницу 93 тысячи подписчиков. Довольно неплохо с учётом минимальных затрат на костюмы.
Рианна
Бритни Спирс
Леди Гага
Ариана Гранде
Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс
Блогер отлично передал всю серьёзность героини Уэнздей Аддамс, которую сыграла Дженна Ортега. Кстати, совсем недавно (23 ноября) вышел сериал с её участием под названием «Уэнздей». Новинку уже можно посмотреть на некоторых платформах и сервисах. Сериал о девочке-подростке, обладающей экстрасенсорными способностями, снял Тим Бёртон.
Энн Хэтэуэй
Здесь вы можете посмотреть ещё одну серию забавных коллажей. В них автор соединил друг с другом несовместимые фильмы, благодаря чему мы можем погрузиться в сюрреалистичную, но крайне смешную вселенную.