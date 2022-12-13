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17 забавных косплеев на знаменитостей, которые блогер-юморист смастерил из того, что нашёл под рукой

17 забавных косплеев на знаменитостей, которые блогер-юморист смастерил из того, что нашёл под рукой

Творческим людям всегда нужны примеры для вдохновения, чтобы суметь создать что-нибудь эдакое. Публичные люди и различные знаменитости отлично подходят для этой роли. Блогер Bodi Imita реализовался в крайне необычном хобби — он косплеит популярных личностей, используя для этого не крутые и дорогие костюмы, а обычные предметы, которые можно без труда отыскать в любом доме.

Во время создания образов юморист обязательно старается соблюдать детали и цветовую гамму начального снимка. Не меньшее внимание уделяется передаче мимики и позированию. Благодаря соединению этих нехитрых составляющих, блогер получает восхитительный результат. Забавные коллажи без труда рассмешат и поднимут настроение каждому, кто решит с ними ознакомиться.

Певица Дженнифер Лопес

bodi_imita

Модель Белла Хадид

bodi_imita

Для создания своих восхитительных образов парень использует в буквальном смысле всё, что сможет найти под рукой. В ход идут ложки, еда, канцелярия, губки для посуды и многое другое.

Певица Амала Ратна Зандиле Дламини, более известна, как Doja Cat

bodi_imita

Рэпер Lil Nas X

bodi_imita

Певица Адель

bodi_imita

Актриса Зендея

bodi_imita

Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян

bodi_imita

Модель Кайли Дженнер

bodi_imita

Музыкант Гарри Стайлс

bodi_imita

Хэлли Берри

bodi_imita

Селена Гомес

bodi_imita

Забавные косплеи юмориста нравятся многим людям. Подтверждением тому являются тысячи лайков и просмотров. Сегодня пародист сумел привлечь на свою страницу 93 тысячи подписчиков. Довольно неплохо с учётом минимальных затрат на костюмы.

Рианна

bodi_imita

Бритни Спирс

bodi_imita

Леди Гага

bodi_imita

Ариана Гранде

bodi_imita

Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс

bodi_imita

Блогер отлично передал всю серьёзность героини Уэнздей Аддамс, которую сыграла Дженна Ортега. Кстати, совсем недавно (23 ноября) вышел сериал с её участием под названием «Уэнздей». Новинку уже можно посмотреть на некоторых платформах и сервисах. Сериал о девочке-подростке, обладающей экстрасенсорными способностями, снял Тим Бёртон.

Энн Хэтэуэй

bodi_imita

Здесь вы можете посмотреть ещё одну серию забавных коллажей. В них автор соединил друг с другом несовместимые фильмы, благодаря чему мы можем погрузиться в сюрреалистичную, но крайне смешную вселенную.

# Интересное
По материалам: twizz

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