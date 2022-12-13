. 18 забавных комиксов от бьюти-мастерицы, которая рассказывает о закулисье этой работы

О бьюти-мастерах существует множество стереотипов. Мол, ничего сложного, сидят себе, пилят ногти, щиплют брови, зарабатывают миллионы и забот не знают. Но что происходит в их мире на самом деле знают только сами мастера. Мы собрали для вас комиксы от Маши Бьютикомикс, которая показывает закулисье этой работы.

Страшная месть

Ситуация, знакомая каждому мастеру

Боль каждого мастера

Ресницы не дадут расплакаться по пустякам

П — приоритеты

От спонсоров «можно мне скулы поярче»

Типичный декабрь

Когда вы с друзьями в параллельных мирах

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Зато в выходные (когда они у тебя рабочие) все тебя зовут тусить, гулять, отдыхать и т. д.

Когда необходим срочный выбор

Бьюти-грех

Когда ты мастер и по совместительству секретарь

И так каждое утро

Обидно

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И сразу кажется, что что-то не получилось, и из-за этого мастер не хочет работу к себе в портфолио.

«Свободный» график

Страх клиента

И никак иначе

Скромные герои в масках

Когда брови растут слишком быстро

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А здесь вы можете найти подборку ситуаций, когда мастера прекрасно поняли, что хотели их клиентки и сделали им те самые ноготочки.