. 18 забавных комиксов от бьюти-мастерицы, которая рассказывает о закулисье этой работы
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18 забавных комиксов от бьюти-мастерицы, которая рассказывает о закулисье этой работы

18 забавных комиксов от бьюти-мастерицы, которая рассказывает о закулисье этой работы

О бьюти-мастерах существует множество стереотипов. Мол, ничего сложного, сидят себе, пилят ногти, щиплют брови, зарабатывают миллионы и забот не знают. Но что происходит в их мире на самом деле знают только сами мастера. Мы собрали для вас комиксы от Маши Бьютикомикс, которая показывает закулисье этой работы.

Страшная месть

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Ситуация, знакомая каждому мастеру

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Боль каждого мастера

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Ресницы не дадут расплакаться по пустякам

beauty_comics

П — приоритеты

beauty_comics

От спонсоров «можно мне скулы поярче»

beauty_comics

Типичный декабрь

beauty_comics

Когда вы с друзьями в параллельных мирах

beauty_comics

Зато в выходные (когда они у тебя рабочие) все тебя зовут тусить, гулять, отдыхать и т. д.


Когда необходим срочный выбор

beauty_comics

Бьюти-грех

beauty_comics

Когда ты мастер и по совместительству секретарь

beauty_comics

И так каждое утро

beauty_comics

Обидно

beauty_comics

И сразу кажется, что что-то не получилось, и из-за этого мастер не хочет работу к себе в портфолио.

«Свободный» график

beauty_comics

Страх клиента

beauty_comics

И никак иначе

beauty_comics

Скромные герои в масках

beauty_comics

Когда брови растут слишком быстро

beauty_comics

А здесь вы можете найти подборку ситуаций, когда мастера прекрасно поняли, что хотели их клиентки и сделали им те самые ноготочки.

# Интересное
По материалам: twizz

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