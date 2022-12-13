18 забавных комиксов от бьюти-мастерицы, которая рассказывает о закулисье этой работы
Сегодня, 11:20
О бьюти-мастерах существует множество стереотипов. Мол, ничего сложного, сидят себе, пилят ногти, щиплют брови, зарабатывают миллионы и забот не знают. Но что происходит в их мире на самом деле знают только сами мастера. Мы собрали для вас комиксы от Маши Бьютикомикс, которая показывает закулисье этой работы.
Страшная месть
beauty_comics
Ситуация, знакомая каждому мастеру
beauty_comics
Боль каждого мастера
beauty_comics
Ресницы не дадут расплакаться по пустякам
beauty_comics
П — приоритеты
beauty_comics
От спонсоров «можно мне скулы поярче»
beauty_comics
Типичный декабрь
beauty_comics
Когда вы с друзьями в параллельных мирах
beauty_comics
Зато в выходные (когда они у тебя рабочие) все тебя зовут тусить, гулять, отдыхать и т. д.
Когда необходим срочный выбор
beauty_comics
Бьюти-грех
beauty_comics
Когда ты мастер и по совместительству секретарь
beauty_comics
И так каждое утро
beauty_comics
Обидно
beauty_comics
И сразу кажется, что что-то не получилось, и из-за этого мастер не хочет работу к себе в портфолио.
«Свободный» график
beauty_comics
Страх клиента
beauty_comics
И никак иначе
beauty_comics
Скромные герои в масках
beauty_comics
Когда брови растут слишком быстро
beauty_comics
А здесь вы можете найти подборку ситуаций, когда мастера прекрасно поняли, что хотели их клиентки и сделали им те самые ноготочки.
По материалам: twizz