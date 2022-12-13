. Алла Михеева померкла на фоне сексуальной стюардессы

Артистка Алла Михеева невероятно оконфузилась. Бывшая участница шоу «Ледниковый период» интенсивно работает. Звездная девушка почти всё время посвящает своей карьере, но успевает и отдыхать. На этот раз Михеева вышла в свет. Соведущая Ивана Урганта предстала в стильном вечернем платье. Мерцающий наряд подчеркивал стройную фигуру звезды Первого канала. Она уложила волосы мягкими волнами, а в макияже акцент был смещен на глаза. Артистка позировала около дверного проема, рядом с которым стояла стюардесса в красивой форме. Наряд девушки со смелыми разрезами смотрелся очень горячо.Алла не обратила внимание на задний фон снимка, а вот поклонники сразу же заметили еще одну красотку в кадре. «Девочка в синем прикольная», «Ты прекрасна, спору нет, но на заднем плане секс!», «Алла, полегче, с такими случайными спутницами стоит быть поосторожнее!» — пишут блогеры.