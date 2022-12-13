. Алла Михеева померкла на фоне сексуальной стюардессы
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Алла Михеева померкла на фоне сексуальной стюардессы

Алла Михеева померкла на фоне сексуальной стюардессы
Артистка Алла Михеева невероятно оконфузилась. Бывшая участница шоу «Ледниковый период» интенсивно работает. Звездная девушка почти всё время посвящает своей карьере, но успевает и отдыхать. На этот раз Михеева вышла в свет. Соведущая Ивана Урганта предстала в стильном вечернем платье. Мерцающий наряд подчеркивал стройную фигуру звезды Первого канала. Она уложила волосы мягкими волнами, а в макияже акцент был смещен на глаза. Артистка позировала около дверного проема, рядом с которым стояла стюардесса в красивой форме. Наряд девушки со смелыми разрезами смотрелся очень горячо. 
Алла не обратила внимание на задний фон снимка, а вот поклонники сразу же заметили еще одну красотку в кадре. «Девочка в синем прикольная», «Ты прекрасна, спору нет, но на заднем плане секс!», «Алла, полегче, с такими случайными спутницами стоит быть поосторожнее!» — пишут блогеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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