. Артемий Лебедев сделал новый сайт Конституции РФ
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Артемий Лебедев сделал новый сайт Конституции РФ

Артемий Лебедев сделал новый сайт Конституции РФ

Студия дизайна Артемия Лебедева разработала новый сайт Конституции РФ.

С 12 декабря читатели уже могут полноценно пользоваться ресурсом.


При разработке дизайна студия Лебедева сделала акцент на удобном использовании платформы. Теперь необходимую информацию можно найти без особых усилий - навигация сайта стала интуитивно понятной для любого пользователя. Также добавлены аудиоверсии статей, поиск по словам и по номеру статьи, возможность скачать ее в pdf-формате. Доступна версия сайта для слабовидящих.

Результат работы можно оценить здесь.

Напомним, 7 ноября в своем telegram-канале блогер назвал Конституцию "адом по всем параметрам". Речь шла о сайте Конституции РФ, который не обновлялся двадцать лет. Новость с заявлением Лебедева опубликовали ряд СМИ. Читатели сразу предложили ему разработать свою версию сайта Конституции. Дизайнер предложение поддержал. 

На днях Лебедев сделает видеообзор сайта в своем блоге на YouTube-канале.

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По материалам: uposters.ru

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