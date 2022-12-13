. Артемий Лебедев сделал новый сайт Конституции РФ

Студия дизайна Артемия Лебедева разработала новый сайт Конституции РФ.

С 12 декабря читатели уже могут полноценно пользоваться ресурсом.

При разработке дизайна студия Лебедева сделала акцент на удобном использовании платформы. Теперь необходимую информацию можно найти без особых усилий - навигация сайта стала интуитивно понятной для любого пользователя. Также добавлены аудиоверсии статей, поиск по словам и по номеру статьи, возможность скачать ее в pdf-формате. Доступна версия сайта для слабовидящих.

Результат работы можно оценить здесь.



Напомним, 7 ноября в своем telegram-канале блогер назвал Конституцию "адом по всем параметрам". Речь шла о сайте Конституции РФ, который не обновлялся двадцать лет. Новость с заявлением Лебедева опубликовали ряд СМИ. Читатели сразу предложили ему разработать свою версию сайта Конституции. Дизайнер предложение поддержал.

На днях Лебедев сделает видеообзор сайта в своем блоге на YouTube-канале.